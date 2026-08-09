Τρία ζώδια που θα αντιμετωπίσουν σκληρά διλήμματα μέχρι τις 15 Αυγούστου

Αυτά τα ζώδια θα βρεθούν αντιμέτωπα με την αλήθεια τους.

Κριός: Ανάμεσα σε δύο επιλογές

Ο Κριός καλείται να πάρει μια απόφαση που αφορά κυρίως την προσωπική του πορεία. Βρίσκεται μπροστά σε δύο επιλογές: η μία προσφέρει ασφάλεια, ενώ η άλλη τον καλεί να ρισκάρει και να διεκδικήσει κάτι νέο. Η καθυστέρηση στην απόφαση αυξάνει την εσωτερική του ένταση. Μέχρι τις 15 Αυγούστου, μια συζήτηση ή εξέλιξη μπορεί να τον αναγκάσει να εκφράσει ξεκάθαρα τις επιθυμίες του. Εάν το δίλημμα αφορά μια σχέση, θα πρέπει να αναρωτηθεί αν βλέπει μέλλον ή αν παραμένει από συνήθεια και φόβο για το άγνωστο. Στην περίπτωση επαγγελματικών επιλογών, θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην άνεση του γνωστού και στην προοπτική μιας αλλαγής. Το κρίσιμο για τον Κριό είναι να ακούσει τις πραγματικές του ανάγκες και να αναλάβει την ευθύνη της επιλογής του, χωρίς να αποφασίσει απλώς για να απαλλαγεί από την πίεση.

Ζυγός: Συναισθηματικά διλήμματα

Για τον Ζυγό, το δίλημμα έχει έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα. Ως ζώδιο που συχνά προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπίες και να αποφύγει συγκρούσεις, μπορεί τώρα να διαπιστώσει ότι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσει όλους. Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, μια σχέση ή μια σημαντική προσωπική κατάσταση μπορεί να φτάσει σε σημείο καμπής. Ο Ζυγός ίσως χρειαστεί να αποφασίσει αν θα δώσει μια τελευταία ευκαιρία ή αν θα κλείσει μια πόρτα που παραμένει ανοιχτή περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ένα πρόσωπο μπορεί να ζητήσει ξεκάθαρες απαντήσεις και να μην είναι διατεθειμένο να περιμένει. Το μεγαλύτερο μάθημα για τον Ζυγό αυτή την περίοδο είναι ότι η αναποφασιστικότητα είναι και αυτή μια απόφαση. Όσο περισσότερο αποφεύγει να πάρει θέση, τόσο περισσότερο αφήνει τις συνθήκες να αποφασίζουν για εκείνον.

Αιγόκερως: Η ανάγκη για σταθερότητα

Ο Αιγόκερως βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα που αγγίζει την ανάγκη του για σταθερότητα. Έχει μάθει να σχεδιάζει προσεκτικά τα βήματά του και να μην εγκαταλείπει εύκολα κάτι στο οποίο έχει επενδύσει χρόνο και κόπο. Ωστόσο, μέχρι τις 15 Αυγούστου, μπορεί να χρειαστεί να αναρωτηθεί αν αξίζει να συνεχίσει να κρατά μια κατάσταση μόνο επειδή έχει ήδη επενδύσει σε αυτήν. Το δίλημμα μπορεί να σχετίζεται με μια επαγγελματική ευκαιρία, μια συνεργασία ή μια σχέση που δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ανάγκη να διατηρήσει τον έλεγχο, ενώ από την άλλη υπάρχει η επιθυμία να κάνει ένα βήμα που φοβόταν. Οι επόμενες ημέρες τον καλούν να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του. Αν κάτι δεν τον εκφράζει πλέον, αυτό δεν σημαίνει αποτυχία, αλλά ότι οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Αυτή η παραδοχή μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς μια σημαντική αλλαγή.