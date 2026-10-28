Η Scale AI στο στόχαστρο για εκτεταμένη παρακολούθηση εργαζομένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Η αμερικανική εταιρεία Scale AI βρίσκεται στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής οργάνωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων noyb, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εκτεταμένη παρακολούθηση των εργαζομένων της. Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τους 900.000, και οι οποίοι απασχολούνται στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η noyb κατέθεσε πέντε καταγγελίες σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και τους βιομετρικούς ελέγχους.

Οι καταγγελίες της noyb και οι χώρες που αφορούν

Την Τρίτη (27/10), η οργάνωση noyb προχώρησε στην κατάθεση πέντε καταγγελιών σε τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες αυτές υποβλήθηκαν στην Αυστρία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Ιταλία, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις πρακτικές της αμερικανικής εταιρείας Scale AI.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται τόσο ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία παρακολουθεί τους εργαζομένους της, όσο και το καθεστώς συνεργασίας που διατηρεί μαζί τους. Η Scale AI, η οποία έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο, καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των λειτουργιών της, ειδικά όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών της.

Η πλατφόρμα Outlier και η έκταση της παρακολούθησης

Η πλατφόρμα Outlier, μέσω της οποίας απασχολούνται περισσότεροι από 900.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αποτελεί το βασικό εργαλείο για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης της Scale AI. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της noyb, η πλατφόρμα αυτή δεν περιορίζεται στην παροχή εργασίας, αλλά προχωρά σε εκτεταμένη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους συνεργάτες της.

Επιπλέον, η noyb υποστηρίζει ότι η Outlier επιβάλλει επαναλαμβανόμενους βιομετρικούς ελέγχους ταυτοποίησης στους εργαζομένους. Αυτές οι πρακτικές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εύρος της παρακολούθησης και την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, καθώς και την τήρηση των κανόνων προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μηχανισμοί παρακολούθησης και συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η ευρωπαϊκή οργάνωση noyb επισημαίνει ότι η πλατφόρμα Outlier εγκαθιστά ειδικούς μηχανισμούς παρακολούθησης στις συσκευές των συνεργατών της. Αυτοί οι μηχανισμοί φέρεται να συνδέονται με γνωστές εταιρείες και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, το LinkedIn και το Facebook.

Όσο οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Scale AI, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προσωπικών πληροφοριών. Σε αυτές περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρηστών και για στοχευμένη διαφήμιση, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της noyb.

Λεπτομερής καταγραφή δραστηριότητας και οι αντιδράσεις

Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν περιλαμβάνουν επίσης ισχυρισμούς για ιδιαίτερα λεπτομερή καταγραφή της δραστηριότητας των εργαζομένων. Το Reuters, αφού εξέτασε τις καταγγελίες, ανέφερε ότι χρησιμοποιούνται έως και 19 μηχανισμοί παρακολούθησης. Αυτοί οι μηχανισμοί καταγράφουν πληκτρολογήσεις και κινήσεις του ποντικιού ανά λίγα δευτερόλεπτα, προσφέροντας μια εξαιρετικά αναλυτική εικόνα της εργασίας του κάθε ατόμου.

Μάλιστα, έρευνα της συλλογικότητας DiPLab διαπίστωσε, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ότι τα καταγεγραμμένα στοιχεία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για την ανασύνθεση μιας ολόκληρης συνεδρίας εργασίας σε μορφή βίντεο. Η δικηγόρος προστασίας δεδομένων της noyb, Λίζα Στάινφελντ Λάιζερ, εξέφρασε την αμφισβήτησή της για τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα αυτής της πρακτικής. Η κυρία Λάιζερ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μια τόσο συνεχής και εκτεταμένη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της εργασίας έρχεται πραγματικά σε αντίθεση με κάθε εύλογη προσδοκία, γιατί θα πρέπει το LinkedIn ή το Facebook να γνωρίζ».

Η άλλη πλευρά της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης

Η υπόθεση αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια λιγότερο ορατή πλευρά της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για την κρίσιμη εργασία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι αξιολογούν και διορθώνουν τις απαντήσεις που παράγουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεισφορά τους είναι καθοριστική για τη βελτίωση της λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, οι καταγγελίες της noyb αναδεικνύουν το ζήτημα των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται αυτή η εργασία και τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των ατόμων που την παρέχουν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis