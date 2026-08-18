ΠΑΣΟΚ: Εσωκομματικές διεργασίες για αναθεώρηση του «όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ

Στη Χαριλάου Τρικούπη, η επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής και αποκλείει οποιαδήποτε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει χαρακτηρίσει τα σενάρια αυτά «εκτός πραγματικότητας», ενώ το συνέδριο του κόμματος, μόλις πριν από τέσσερις μήνες, υιοθέτησε ομόφωνα ένα πολιτικό «όχι» σε τέτοιες συνεργασίες. Παρόλα αυτά, δεν συμφωνούν όλοι εντός του ΠΑΣΟΚ με αυτή τη θέση, καθώς εμφανίζονται διαρροές που υποδεικνύουν στελέχη έτοιμα να θέσουν θέμα αναθεώρησης της τελευταίας συνεδριακής απόφασης.

Ο στόχος αυτής της κίνησης είναι να επανεξεταστούν οι συνεργασίες από το «μηδέν» μετά τις εκλογές, δίνοντας στο κόμμα την ευχέρεια να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία.

Η επίσημη θέση και οι εσωτερικές διαφωνίες

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει διατυπώσει με σαφήνεια την επίσημη γραμμή της, η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει τοποθετηθεί δημόσια, χαρακτηρίζοντας τα σενάρια αυτά ως «εκτός πραγματικότητας» και μη συμβατά με την τρέχουσα πολιτική του κόμματος.

Η θέση αυτή ενισχύεται από την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μόλις πριν από τέσσερις μήνες υιοθέτησε ένα ξεκάθαρο πολιτικό «όχι» σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν υπάρχει πλήρης ομοφωνία στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς κυκλοφορούν διαρροές που αναφέρουν ότι ορισμένα στελέχη είναι πρόθυμα να θέσουν ζήτημα αναθεώρησης αυτής της πρόσφατης συνεδριακής απόφασης.

Το πρόσχημα της «κάλπης» και οι στρατηγικές

Οι εσωκομματικές αυτές διεργασίες, που περιλαμβάνουν είτε «απαγορευμένα» γεύματα είτε νεότευκτες εσωκομματικές συμμαχίες, χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την «κάλπη». Αυτό γίνεται κατ’ εφαρμογή της μιτερανικής ρήσης, την οποία επικαλείται και η Άννα Διαμαντοπούλου, ότι δηλαδή πριν και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι ίδιες οι εκλογές.

Πίσω από αυτές τις διεργασίες διακρίνονται δύο δεξιόστροφες στρατηγικές. Οι στρατηγικές αυτές φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως δυνητικές προοπτικές, ειδικά στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ τερματίσει τρίτο στις εκλογές και η χώρα βρεθεί χωρίς αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Τα δημοσκοπικά δεδομένα πριν το καλοκαίρι

Το κλειδί για τις παραπάνω διεργασίες είναι και αριθμητικό. Στις τελευταίες μετρήσεις, πριν από τη δημοσκοπική παύση του καλοκαιριού, η Νέα Δημοκρατία εμφανιζόταν μετά βίας κοντά στο 30%. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, κινούνταν γύρω στο 10%-11%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων.

Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα φαινόταν να κλειδώνει σχεδόν τη δεύτερη θέση. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ μοιάζουν να βρίσκονται εκτός των κεντρικών τους στόχων: η Νέα Δημοκρατία μακριά από την αυτοδυναμία και το ΠΑΣΟΚ μακριά από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το σενάριο της δεύτερης θέσης και οι επιπτώσεις

Έχει καταστεί σχεδόν αδιαμφισβήτητο ότι εάν το ΠΑΣΟΚ κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις εκλογές, η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία καθίσταται σχεδόν απαγορευτική. Μια τέτοια κίνηση θα παρέδιδε άμεσα την ηγεσία της αντιπολίτευσης σε άλλο κόμμα, ακυρώνοντας παράλληλα το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής που προωθεί το ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, θα κατέστρεφε οποιαδήποτε δυναμική θα μπορούσε να αναπτύξει το κόμμα για να διεκδικήσει αργότερα την εκλογική νίκη ως η πιο ισχυρή εναλλακτική πολιτική δύναμη.

Η γοητεία της συγκυβέρνησης στην τρίτη θέση

Στην περίπτωση, όμως, που το ΠΑΣΟΚ παραμείνει τρίτο, η γοητεία μιας συγκυβέρνησης μεγαλώνει για ένα τμήμα του κόμματος. Αυτό το τμήμα μάλιστα δεν κρύβει την αδημονία του για μια τέτοια ευκαιρία, με την κυρία Διαμαντοπούλου να έχει σχεδόν «σερβίρει» ανοιχτά αυτή την προοπτική.

Η συμμετοχή σε υπουργεία, η συμμετοχή στις αποφάσεις και η επιστροφή στο κέντρο του πολιτικού συστήματος μπορούν να παρουσιαστούν ως «ευθύνη». Ωστόσο, στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε πρωτίστως παραδοχή στρατηγικής ήττας και παράδοση στις ορέξεις της Νέας Δημοκρατίας.

Η κυρία Διαμαντοπούλου, αφενός, δεν διαθέτει την πολυτέλεια του χρόνου για «μελλοντικές» νίκες και, αφετέρου, εκμεταλλεύεται την απροθυμία ή την αντικειμενική δυσκολία της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να στραφεί προς τα αριστερά, λόγω και της «μεσσιανικής» λογικής του Αλέξη Τσίπρα. Πλασάρει έτσι το συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία ως ρεαλιστική και ενδεδειγμένη στρατηγική, αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα «μήλο» με βιβλική ήδη σημασία.

Πηγή: Topontiki