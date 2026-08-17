Νέα δικαστική μάχη για τη Meta: Κίνδυνος ριζικών αλλαγών σε Facebook και Instagram

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη δικαστική μάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ενδέχεται να επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της, Facebook και Instagram. Συνολικά 30 πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης, κατέθεσαν αγωγή το 2023, υποστηρίζοντας ότι ο τεχνολογικός κολοσσός παραβιάζει ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Η δίκη με ενόρκους, που αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή για τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και την εταιρεία του.

Η αγωγή των 30 πολιτειών και οι απαιτήσεις

Η αγωγή, που κατατέθηκε το 2023, προέρχεται από 30 πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta έχει διαπράξει πολυάριθμες παραβιάσεις της ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.

Πέρα από τη διεκδίκηση αποζημιώσεων που μπορεί να φτάσουν έως και το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, οι ενάγουσες πολιτείες απαιτούν από τη Meta να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές στις πλατφόρμες της. Μεταξύ αυτών των αλλαγών είναι η κατάργηση της εμφάνισης του αριθμού των «likes» και του ατελείωτου σκρολαρίσματος («infinite scroll»).

Βασικά στοιχεία της εμπειρίας χρήστη στο στόχαστρο

Οι λειτουργίες αυτές, όπως τα «likes» και το «infinite scroll», αποτελούν βασικά στοιχεία της σημερινής εμπειρίας των χρηστών στις πλατφόρμες της Meta. Σύμφωνα με την αγωγή, αυτά τα στοιχεία είναι σχεδιασμένα για να διατηρούν την προσοχή των εφήβων και των παιδιών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι πολιτείες ισχυρίζονται ακόμη ότι η Meta δυσκολεύει τους νέους να περιορίσουν τη χρήση των πλατφορμών της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πρακτικών όπως οι συχνές ειδοποιήσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να τους κάνουν να επιστρέφουν συνεχώς στις εφαρμογές.

Κατηγορίες για εκμετάλλευση και εθισμό

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι η Meta «επέλεξε να εκμεταλλευτεί» τους νέους προκειμένου να τους προκαλέσει εθισμό στις πλατφόρμες της. Ο στόχος αυτής της πρακτικής, σύμφωνα με τις πολιτείες, ήταν η αύξηση της βάσης χρηστών της εταιρείας και η περαιτέρω επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Η χρηματιστηριακή αξία της Meta ανέρχεται σήμερα περίπου στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της εταιρείας και την έκταση των δραστηριοτήτων της.

Η θέση της Meta και η προηγούμενη δικαστική πορεία

Από τη μεριά της, η Meta αρνείται έντονα τις κατηγορίες που της προσάπτονται. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε σε σχετική ανακοίνωση: «Διαφωνούμε έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποδεικτικά στοιχεία θα αναδείξουν τη διαχρονική μας δέσμευση για την υποστήριξη των νέων ανθρώπων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τεχνολογικός κολοσσός έχει υποστεί επανειλημμένες ήττες στα δικαστήρια στο παρελθόν, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της μπορούν να επηρεάσουν ανήλικους χρήστες. Η επικείμενη δίκη, ωστόσο, θεωρείται η πιο σημαντική μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta