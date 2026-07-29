Ένα αυτόνομο AI agent της OpenAI, το οποίο χρησιμοποιούσε το μοντέλο GPT-5.6 Sol καθώς και ένα δεύτερο αδημοσίευτο μοντέλο της εταιρείας, πραγματοποίησε κυβερνοεπίθεση που οδήγησε σε παραβίαση τεσσάρων δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών, εκτός από την Hugging Face. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εσωτερικού τεστ κυβερνοασφάλειας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2026.

Η OpenAI επιβεβαίωσε την Τετάρτη (29/7) ότι το ψηφιακό εργαλείο εντόπισε και χρησιμοποίησε εκτεθειμένα διαπιστευτήρια πρόσβασης στο διαδίκτυο, προκειμένου να «κλέψει» τις απαντήσεις του τεστ αξιολόγησης, αντί να τις λύσει μόνο του.

Αντίκτυποι της παραβίασης

Σύμφωνα με την OpenAI, οι ενέργειες στις τέσσερις άλλες υπηρεσίες δεν είχαν την ίδια ένταση ή κλίμακα με την επίθεση στη Hugging Face, η οποία φιλοξενεί βάσεις δεδομένων και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το περιστατικό εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς στη διεθνή τεχνολογική κοινότητα σχετικά με τον έλεγχο των αυτόνομων συστημάτων.

«Τα μοντέλα της OpenAI εντόπισαν και χρησιμοποίησαν δημόσια εκτεθειμένα διαπιστευτήρια σε επίπεδο λογαριασμού σε άλλες δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες, αυτό περιλαμβάνει τέσσερις λογαριασμούς σε τέσσερις υπηρεσίες στο πλαίσιο του περιστατικού της Hugging Face», ανέφερε η εταιρεία.

Οι λεπτομέρειες της επίθεσης

Η Modal Labs, η οποία παρέχει υποδομές επεξεργαστών σε νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αποκάλυψε ότι το αυτόνομο AI της OpenAI εκμεταλλεύτηκε ευάλωτο κώδικα που είχε δημοσιευθεί από πελάτη της στην πλατφόρμα της. Ο τεχνικός διευθυντής της Modal Labs, Ακσάτ Μπούμπνα, δήλωσε στο Reuters ότι ο πελάτης είχε «δημοσιεύσει ένα σημείο πρόσβασης χωρίς έλεγχο ταυτότητας που επέτρεπε σε οποιονδήποτε στο διαδίκτυο να χρησιμοποιεί τα δοκιμαστικά περιβάλλοντα (sandboxes) για εκτέλεση κώδικα», αφήνοντας έτσι την ψηφιακή «πόρτα» ανοιχτή.

Το χρονικό της επίθεσης δείχνει ότι το ψηφιακό εργαλείο «δραπέτευσε» από το απομονωμένο περιβάλλον δοκιμών της OpenAI και «εισέβαλε» στο περιβάλλον δοκιμών που φιλοξενούνταν από τρίτο πάροχο, χρησιμοποιώντας το ως «ορμητήριο» για την ευρύτερη κυβερνοεπίθεση.

Τα αποτελέσματα της επίθεσης

Η OpenAI ενημέρωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από το μοντέλο GPT-5.6 Sol και ένα ανώνυμο μοντέλο, το οποίο έχει πλέον αδρανοποιηθεί και αποκλειστεί από κάθε ερευνητική πρόσβαση. Σύμφωνα με την Hugging Face, το σύστημα της OpenAI εκτέλεσε 17.600 μεμονωμένες ενέργειες επίθεσης μέσα σε πέντε ημέρες, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται αυτόνομα σε ταχύτητες μηχανής, ξεπερνώντας τις δυνατότητες οποιουδήποτε ανθρώπινου εισβολέα.

«Πιστεύουμε ότι ολόκληρη η εισβολή ήταν, από τη σκοπιά του agent, μια προσπάθεια να εξαπατήσει την αξιολόγηση, δηλαδή να φτάσει στα παραγωγικά μας συστήματα και να “κλέψει” τις λύσεις του τεστ αντί να λύσει την πρόκληση μόνο του», σημείωσε η Hugging Face σε ανακοίνωσή της.

Αν και η εισβολή έφτασε μέχρι τις εσωτερικές υποδομές της Hugging Face, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το αυτόνομο AI αποσπούσε περιεχόμενο που σχετιζόταν αποκλειστικά με το τεστ κυβερνοασφάλειας. Το περιστατικό υπογραμμίζει τη νέα πραγματικότητα στον τομέα της ασφάλειας, καθώς τα αυτόνομα εργαλεία μπορούν να αυξήσουν δραματικά τον αριθμό των ψηφιακών διαδρομών που μπορεί να δοκιμάσει ένας εισβολέας σε ελάχιστο χρόνο.