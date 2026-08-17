Το ακριβότερο παγωτό του κόσμου: Γεύση και τιμή που σοκάρουν

Το παγωτό είναι ένα αγαπημένο γλυκό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά υπάρχει ένα που ξεχωρίζει για την τιμή του. Ο λόγος για το «Byakuya», το οποίο από το 2023 κατέχει το ρεκόρ Γκίνες ως το ακριβότερο παγωτό στον κόσμο, κοστίζοντας 6.211 ευρώ ανά μπάλα.

Συνδυασμός Ιαπωνίας και Ιταλίας

Η γεύση του Byakuya, που στα ιαπωνικά σημαίνει «λευκή νύχτα», μπορεί να σας εκπλήξει, καθώς είναι αλμυρή και περιέχει έντονη γεύση μανιταριού. Αν και παρασκευάζεται στην Ιαπωνία, τα υλικά του προέρχονται κυρίως από την Ιταλία, με τη λευκή τρούφα από την Άλμπα να κοστίζει περίπου 15.200 δολάρια ανά κιλό.

Η συνταγή περιλαμβάνει επίσης παρμεζάνα Reggiano και sakekasu, μια λευκή πάστα που προκύπτει από τα υπολείμματα της ζύμωσης του σάκε. Το παγωτό ολοκληρώνεται με λευκή τρούφα, τριμμένη παρμεζάνα και νιφάδες χρυσού.

Οδηγίες για την απόλαυση

Κάθε παραγγελία του Byakuya συνοδεύεται από ένα χειροποίητο μεταλλικό κουτάλι, φτιαγμένο από την εταιρεία Kazarikanagu Takeuchi. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την κατανάλωσή του: πρέπει να πασπαλιστεί με λευκή τρούφα τη στιγμή που μαλακώνει το παγωτό και να ανακατευτεί με το ειδικό κουτάλι.

Η Cellato, η εταιρεία που το δημιούργησε, ανέφερε ότι χρειάστηκαν πάνω από 1,5 χρόνος για να τελειοποιηθεί η γεύση του. Εντυπωσιακά, οι ειδικοί από τα Guinness World Records δεν είχαν την ευκαιρία να το δοκιμάσουν πριν το ανακηρύξουν το ακριβότερο στον κόσμο, βασιζόμενοι μόνο στις περιγραφές της Cellato.

New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses ???? pic.twitter.com/kaJOACEear — Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023

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Το προηγούμενο ρεκόρ

Πριν το Byakuya, το πιο ακριβό παγωτό ήταν το Absurdity Sundae, το οποίο προσέφερε μια μοναδική εμπειρία ταξιδιού στην Τανζανία. Το κόστος του παγωτού ήταν 3.333 δολάρια, αλλά η συνολική εμπειρία ανέβαζε το ποσό στα 60.000 δολάρια.

Το ακριβότερο γλυκό στον κόσμο

Αξιοσημείωτο είναι ότι τον τίτλο του ακριβότερου γλυκού κατέχει η Frrrozen Haute Chocolate από το Serendipity της Νέας Υόρκης, το οποίο κοστίζει 25.000 δολάρια και περιλαμβάνει βρώσιμο χρυσό και σπάνια κακάο.