Μυστηριώδες σύννεφο πάνω από την Αττική: Τι προκάλεσε την έκπληξη των κατοίκων

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο στον ουρανό της Αττικής τράβηξε την προσοχή των κατοίκων το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας απορίες και σενάρια γύρω από την πιθανότητα ύπαρξης ΑΤΙΑ.

Ένα μοναδικό θέαμα

Το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, ένα μοναχικό νέφος εμφανίστηκε στον ουρανό της νοτιοανατολικής Αττικής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των λουομένων. Όπως αποτυπώθηκε σε εικόνες από την παραλία της Σαρωνίδας, η απουσία άλλων σύννεφων εκείνη την ώρα ενίσχυσε τις υποθέσεις ότι μπορεί να επρόκειτο για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο (ΑΤΙΑ).

Η επιστημονική εξήγηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και σε πολλές άλλες περιοχές. Οι ειδικοί, ωστόσο, έδωσαν μια επιστημονική εξήγηση για το μυστήριο. Σύμφωνα με τη NASA, τέτοια μυστηριώδη και λαμπερά σύννεφα, γνωστά ως «νυκτοφαή» ή noctilucent clouds, σχηματίζονται στη μεσόσφαιρα από την εξαέρωση υδρατμών και καυσίμων κατά τις εκτοξεύσεις πυραύλων. Αυτά τα σωματίδια παγώνουν σε υψόμετρο άνω των 80 χιλιομέτρων και, καθώς αντανακλούν τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου, δημιουργούν φωτεινούς σχηματισμούς που είναι ορατοί από μεγάλες αποστάσεις, συχνά προκαλώντας την εντύπωση ΑΤΙΑ.

Το γεγονός πίσω από το φαινόμενο

Η αιτία του εντυπωσιακού φαινομένου αποδόθηκε στην αεροδιαστημική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, προκλήθηκε από την εκτόξευση του πυραύλου Falcon 9 της SpaceX (αποστολή Starlink 10-19) από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στις ΗΠΑ. Ο πύραυλος, ο οποίος μετέφερε 29 δορυφόρους, εισήλθε στην τροχιά του πάνω από τη λεκάνη της Μεσογείου περίπου 1,5 με 2 ώρες μετά την εκτόξευσή του, δηλαδή γύρω στις 20:45 με 21:00.

Καθώς το σκοτάδι άρχισε να καλύπτει το έδαφος, τα καυσαέρια και οι υδρατμοί από τους κινητήρες του πυραύλου σε υψόμετρο εκατοντάδων χιλιομέτρων φωτίστηκαν από τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό φωτεινό «σύννεφο μέδουσας» που έγινε ορατό από την Αττική έως την Κρήτη.