Γάτα που αγνοούνταν για 10 χρόνια επέστρεψε την ημέρα των 30ών γενεθλίων της ιδιοκτήτριας

Μια συγκινητική ιστορία επανένωσης ήρθε στο προσκήνιο από την Ουαλία, όπου μια γάτα που είχε εξαφανιστεί για δέκα χρόνια επέστρεψε στην οικογένειά της. Η Τσάρλι, που είναι πλέον 13 ετών, είχε χαθεί όταν ήταν μόλις τριών.

Η οικογένεια της Τσάρλι, οι Λούσι και Χάνα Ρόμπερτσον, βίωσαν μεγάλη θλίψη τον Απρίλιο του 2016, όταν η γάτα τους εξαφανίστηκε. Η Χάνα είχε μετακομίσει από το Νιούμπριτζ στο Άμπερκαρν, και μόλις τρεις ημέρες μετά τη μετακόμιση, η Τσάρλι, περιγραφόμενη ως «λίγο ζωηρή», δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι.

Η Τσάρλι συνήθιζε να περνάει πολύ χρόνο έξω και να περιφέρεται στους δρόμους. Ωστόσο, μετά τη μετακόμιση, η γάτα δεν εμφανίστηκε ξανά. Η οικογένεια την αναζητούσε επί μήνες χωρίς αποτέλεσμα. «Είχαμε κάποιες πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκεται. Προσπαθήσαμε να τη βρούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε», δήλωσε η Χάνα.

Η Λούσι ανέφερε στο BBC Radio Wales Breakfast ότι παρά τις προσπάθειές τους να ρωτήσουν κατοίκους της περιοχής και να κάνουν αναρτήσεις στο Facebook, δεν υπήρξε κανένα ίχνος της Τσάρλι. «Ήταν θλιβερό. Φοβόμασταν ότι μπορεί να την είχε χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο ή ότι δεν βρισκόταν πλέον στην περιοχή», είπε.

Η απροσδόκητη επιστροφή

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, συνέβη κάτι «απίστευτο». Την ημέρα των 30ών γενεθλίων της Λούσι, οι δύο γυναίκες έλαβαν τηλεφώνημα από κτηνιατρείο που τους ενημέρωνε ότι η Τσάρλι είχε βρεθεί. Ένας κάτοικος της περιοχής είχε εντοπίσει τη γάτα να ζει μέσα σε θάμνους και της έδινε φαγητό, νομίζοντας ότι ήταν αδέσποτη, μέχρι που αποφάσισε να την πάει στον κτηνίατρο. Εκεί, οι γιατροί εντόπισαν τον αριθμό του μικροτσίπ της και επικοινώνησαν με την οικογένεια.

Η κτηνίατρος εξέφρασε την έκπληξή της όταν πληροφορήθηκε ότι η Τσάρλι αγνοούνταν για δέκα ολόκληρα χρόνια. Παρά την απουσία της, η γάτα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, με περιποιημένο τρίχωμα και χωρίς σημάδια ταλαιπωρίας. Η Λούσι δήλωσε ότι η Τσάρλι τις αναγνώρισε «αμέσως». «Ήταν υπέροχο, γιατί δεν το περιμέναμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η γάτα «δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. Είναι ακριβώς ίδια με τις παλιές φωτογραφίες που έχουμε».