Είχα μια πέτρα στο μάτι μου επί 50 χρόνια, Οι γιατροί με θεωρούσαν τρελή

Έχετε σκεφτεί πόσο ενοχλητικό μπορεί να είναι το να έχεις μια πέτρα στο παπούτσι σου; Τι θα λέγατε αν την είχατε στο ένα μάτι σας… για πάνω από μισό αιώνα; Αυτό ακριβώς έζησε μια Ισπανίδα η οποία είχε μια πέτρα στο μάτι για 54 χρόνια. Μάλιστα η γυναίκα υποστηρίζει ότι οι γιατροί δεν την στήριξαν και την θεωρούσαν τρελή. «Πήγαμε σε περισσότερους από 20 γιατρούς και όλοι με αντιμετώπισαν σαν να ήμουν τρελή», είπε στο Jam Press η 62χρονη ασθενής».

Το φρικτό ατύχημα εκτυλίχθηκε το 1965, καθώς η Ντόμι, που ήταν τότε 8 ετών, έπαιζε με μια σκαπάνη σε ένα χωράφι. Σύμφωνα με πληροφορίες, χτύπησε το βράχο, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι να σπάσει και να πεταχτεί στο μάτι της. Ακολούθησε αιμορραγία.

Αλλά όταν η Domi πήγε στο ιατρείο, οι ανησυχίες της υποβαθμίστηκαν. Η Ισπανή είπε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει επισκεφτεί 20 γιατρούς, με παρόμοια αποτελέσματα. Και ενώ το μάτι της ηρέμησε μεταξύ 14 και 18 ετών, συνέχισε να αναζητά ιατρική βοήθεια γιατί ήξερε ότι η πέτρα ήταν ακόμα εκεί. Η γυναίκα είπε πως πήγε σε έναν «ειδικό» στα 28 της μετά από πόνο στα μάτια, μόνο και μόνο για να την αμφισβητήσει και να της μιλήσει για την ψυχική της υγεία. Κατά τη διάρκεια μιας άλλης άκαρπης επίσκεψης, το 1996, ένας οφθαλμίατρος εντόπισε κάτι περίεργο σε υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία, αλλά τελικά το διέγνωσε λάθος λέγοντας πως ήταν κύστη. «Ο καθένας ανέλυσε την αναφορά του προηγούμενου γιατρού και έδρασε με βάση αυτό» ανέφερε η γυναίκα. «Έφευγα από το ιατρείο τους κλαίγοντας», μεταδίδει η New York Post.

Μόλις το 2019, κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης στο Μπανταχόζ, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, οι γιατροί βρήκαν τελικά και αφαίρεσαν την πέτρα, εξήγησε η Ντόμι.

Οι συνοδευτικές φωτογραφίες από το χειρουργείο δείχνουν τον πόνο των ματιών να διογκώνεται κάτω από την επιφάνεια της σφαίρας της. Την ίδια χρονιά, η Domi αποφάσισε να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της Υπηρεσίας Υγείας της Εξτρεμαδούρα, την οποία κατηγόρησε για τον μακροχρόνιο αγώνα της. «Ήταν τότε που υπέβαλα μια καταγγελία και έλαβα τις κατάλληλες νομικές ενέργειες», δήλωσε η Domi, η οποία θα λάβει 97.000 δολάρια ως αποζημίωση με δικαστική εντολή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα άτομο έπρεπε να ζήσει με ένα ξένο αντικείμενο μέσα του λόγω ιατρικής αμέλειας. Πιο πρόσφατα, μια γυναίκα αφαιρέθηκε τελικά μια γάζα από το σώμα της για δύο δεκαετίες αφού ένας αχαλίνωτος γιατρός φέρεται να την άφησε στο έντερό της κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας.

