Αυτό το εστιατόριο το τερμάτισε! Σερβίρει μπέργκερ με ταραντούλα

Την ώρα που τα μπέργκερ έχουν πια την τιμητική τους, ήταν ώρα να γίνει το επόμενο λογικό βήμα.



Και έγινε στην Αμερική φυσικά και τη Βόρεια Καρολίνα συγκεκριμένα, εκεί όπου σερβίρουν μπέργκερ με αράχνη. Ναι, καλά διαβάζετε και βλέπετε, μπιφτέκι με μια μεγάλη τριχωτή αράχνη επάνω…



Τα τζιμάνια πίσω από τα δαιμόνια ιδέα είναι οι ιδιοκτήτες του Bull City Burger and Brewery στη Βόρεια Καρολίνα: «Οι πελάτες λένε πως έχει γεύση σαν καβούρι, ή άλλο οστρακόδερμο, κάποιες φορές με μια μεταλλική γεύση. Αλλά τα πόδια, το σώμα… κάθε μπουκιά έχει και διαφορετική γεύση», είπε εκπρόσωπος της επιχείρησης στην «Daily Mirror».



Δεν μπορούν να το δοκιμάσουν όλοι βέβαια, παρά μόνο οι πιο τυχεροί, καθώς πρέπει να μπουν σε κλήρωση και μόνο ο υπερτυχερός θα δοκιμάσει την αράχνη. Ένα πιάτο που κοστίζει 30 δολάρια (24 ευρώ). Αν μάλιστα καταφέρεις να φας και τα 8 πόδια, τότε σε περιμένει ένα αναμνηστικό μπλουζάκι για το κατόρθωμά σου. Μόλις τέσσερις τολμηροί έχουν αποδεχτεί μέχρι τώρα την πρόκληση να γευτούν την ταραντούλα που ζει στην Κεντρική Αμερική, καθώς δεν συνωστίζεται ακριβώς ο κόσμος για μια δαγκωνιά αράχνης.



Όσο για το μπεργκεράδικο, έχει μόλις 18 από αυτές, αλλά και αλιγάτορα, ιγκουάνα, φίδια, χελώνες και πολλά ακόμα έντομα στο τουλάχιστον ιδιαίτερο μενού του…

Martha did it yesterday, Randall did it today, and now it's David D's turn to give it a shot!



David D. ticket # 907656 give us a call and claim your tarantula burger. pic.twitter.com/rZh5cvTHKB