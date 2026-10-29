Το πολυτελές ρετιρέ της Lady Gaga στη Νέα Υόρκη βγαίνει στο σφυρί

Το πολυτελές ρετιρέ στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Lady Gaga, βγαίνει στην αγορά με τιμή πώλησης που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια δολάρια. Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Hell’s Kitchen του Μανχάταν και ξεχωρίζει τόσο για την εντυπωσιακή του αρχιτεκτονική όσο και για την ιστορία του.

Πέρα από την Lady Gaga, το διαμέρισμα έχει φιλοξενήσει και άλλες διάσημες προσωπικότητες, προσδίδοντας του ένα επιπλέον στοιχείο αίγλης. Η τελευταία φορά που το ακίνητο άλλαξε χέρια ήταν το 2018, όταν πωλήθηκε έναντι 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα ακίνητο με ιστορία και υψηλή τιμή

Το ρετιρέ βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν, στην πολυσύχναστη περιοχή Hell’s Kitchen, και αποτελεί μέρος ενός ιστορικού κτιρίου. Το κτίριο αυτό λειτουργούσε στο παρελθόν ως το περίφημο στούντιο ηχογραφήσεων Hit Factory, όπου έχουν δημιουργηθεί δίσκοι από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Η τρέχουσα τιμή πώλησης του ακινήτου έχει οριστεί στα σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει τόσο την πολυτέλεια και τις παροχές του διαμερίσματος όσο και την προνομιακή του τοποθεσία στην Νέα Υόρκη. Η προηγούμενη πώληση του ακινήτου, το 2018, είχε πραγματοποιηθεί έναντι 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εντυπωσιακοί χώροι του ρετιρέ

Το διαμέρισμα εκτείνεται σε μια επιφάνεια περίπου 344 τετραγωνικών μέτρων, που αντιστοιχεί σε περίπου 3.700 τετραγωνικά πόδια. Οι χώροι του περιλαμβάνουν τέσσερα υπνοδωμάτια, τρία πλήρη μπάνια και ένα επιπλέον WC, προσφέροντας άνεση και λειτουργικότητα στους κατοίκους του.

Στους εσωτερικούς χώρους, το μεγάλο καθιστικό ξεχωρίζει με το τζάκι του, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα. Η τραπεζαρία κοσμείται από έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο, ενώ η κουζίνα είναι σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη. Η κύρια κρεβατοκάμαρα διαθέτει μια ευρύχωρη γκαρνταρόμπα και άμεση πρόσβαση σε μια εξωτερική βεράντα, προσφέροντας έναν ιδιωτικό χώρο χαλάρωσης.

Η ιδιωτική ταράτσα και οι παροχές του κτιρίου

Ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά του ρετιρέ είναι η ευρύχωρη ιδιωτική ταράτσα του, η οποία καλύπτει περίπου 1.100 τετραγωνικά πόδια. Από την ταράτσα αυτή, οι ένοικοι μπορούν να απολαύσουν πανοραμική θέα στην πόλη της Νέας Υόρκης, με το βλέμμα να φτάνει μέχρι τον ποταμό Hudson.

Οι κάτοικοι του κτιρίου έχουν επίσης πρόσβαση σε μια σειρά από κοινόχρηστες παροχές που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Αυτές περιλαμβάνουν ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. Επιπλέον, το κτίριο διαθέτει υπηρεσίες θυρωρού και διαχειριστή, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του.

Διάσημοι ένοικοι στο πέρασμα του χρόνου

Το πολυτελές ρετιρέ έχει συνδεθεί με τη διαμονή της Lady Gaga, αλλά δεν είναι η μόνη διάσημη προσωπικότητα που έχει ζήσει στους χώρους του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο διαμέρισμα έχουν διαμείνει και πρώην παίκτες των New York Knicks, όπως ο Καρμέλο Άντονι και ο Αμάρε Στάνταμαϊρ.

Επίσης, ο γνωστός κωμικός Τρέισι Μόργκαν έχει φιλοξενηθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι προαναφερθέντες διάσημοι ένοικοι είχαν αγοράσει ή νοικιάσει το διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ωστόσο η παρουσία τους προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην ιστορία του ακινήτου.

Με πληροφορίες από: Enikos