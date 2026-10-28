Η Ιωάννα Τούνη αναζητά υπάλληλο στη Θεσσαλονίκη με υψηλές αποδοχές

Η Ιωάννα Τούνη, γνωστή influencer και πολυάσχολη επιχειρηματίας, ανακοίνωσε πρόσφατα την αναζήτηση νέου συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη. Η αγγελία εργασίας, την οποία δημοσίευσε μέσω των social media της, αφορά έναν διπλό ρόλο: υπεύθυνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικό βοηθό. Η ίδια προσφέρει υψηλές αποδοχές, ενώ έχει θέσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους υποψηφίους.

Η αυξημένη επαγγελματική της δραστηριότητα

Η Ιωάννα Τούνη έχει δηλώσει επανειλημμένα, μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media, ότι η επαγγελματική της ζωή είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Πέρα από την ιδιότητά της ως αναγνωρισμένη influencer, είναι και ενεργή επιχειρηματίας, με τις δραστηριότητές της να είναι συνεχώς αυξανόμενες.

Αυτή η αυξημένη επαγγελματική της δραστηριότητα φαίνεται να έχει οδηγήσει στην ανάγκη για ενίσχυση της ομάδας της. Οι δουλειές της, όπως έχει αναφέρει, είναι ιδιαίτερα αυξημένες και απαιτητικές, καθιστώντας απαραίτητη την πρόσληψη ενός νέου συνεργάτη που θα την υποστηρίξει στις καθημερινές της υποχρεώσεις.

Ο διπλός ρόλος του νέου συνεργάτη

Η θέση εργασίας που προτείνει η Ιωάννα Τούνη στη Θεσσαλονίκη είναι διττής φύσης, συνδυάζοντας δύο βασικούς τομείς ευθυνών. Το άτομο που θα προσληφθεί θα αναλάβει τον ρόλο του υπεύθυνου για τα social media της επιχειρηματία. Αυτό σημαίνει ότι θα διαχειρίζεται την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα κομμάτι κρίσιμο για την εικόνα και την επικοινωνία της ως influencer.

Παράλληλα με τα καθήκοντα στα social media, ο νέος υπάλληλος θα λειτουργεί και ως προσωπικός βοηθός της Ιωάννας Τούνη. Αυτός ο ρόλος υποδηλώνει την ανάληψη διαφόρων καθηκόντων που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική της οργάνωση, προσφέροντας υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Οι απαιτήσεις της θέσης και οι αποδοχές

Για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, η Ιωάννα Τούνη έχει θέσει σαφείς προϋποθέσεις για τους υποψηφίους. Απαραίτητα κριτήρια για την επιλογή του προσωπικού είναι η προϋπηρεσία στον χώρο, ένα στοιχείο που υποδηλώνει την ανάγκη για άτομο με εμπειρία και γνώσεις στα καθήκοντα που θα αναλάβει.

Επιπλέον, το δίπλωμα οδήγησης αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους. Αυτό υποδηλώνει ότι η θέση μπορεί να περιλαμβάνει μετακινήσεις ή την ανάγκη για ευελιξία στις μετακινήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προσωπικού βοηθού.

Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, η Ιωάννα Τούνη έχει δηλώσει ότι προσφέρει υψηλές αμοιβές για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τους υποψηφίους, υπογραμμίζοντας την αξία που αποδίδει στην αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων και στην προσφορά του νέου της συνεργάτη.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, η Ιωάννα Τούνη ζητά από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα. Το βιογραφικό είναι ένα βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της εμπειρίας και των προσόντων των υποψηφίων, επιτρέποντας στην επιχειρηματία να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα.

Εκτός από το βιογραφικό, η αγγελία εργασίας απαιτεί και την αποστολή δείγματος δουλειάς. Αυτή η απαίτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του ρόλου του υπεύθυνου social media, καθώς δίνει τη δυνατότητα στην Ιωάννα Τούνη να αξιολογήσει άμεσα τις δεξιότητες και την ποιότητα της εργασίας των υποψηφίων στον τομέα αυτό.

Η ανακοίνωση και ο χρόνος

Η ανακοίνωση για την αναζήτηση υπαλλήλου έγινε την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου του 2026. Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να δημοσιεύσει την αγγελία εργασίας μέσω ενός story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα, η επιχειρηματίας βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθώντας την παρέλαση. Αυτό το γεγονός προσδιορίζει το πλαίσιο και τον χρόνο κατά τον οποίο γνωστοποιήθηκε η ανάγκη της για νέο προσωπικό.

Με πληροφορίες από: Newsit