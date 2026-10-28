Ο Λαμάρ Όντομ ανοίγει λογαριασμό στο OnlyFans

Ο Λαμάρ Όντομ, πρώην σταρ του NBA με πολυετή καριέρα στο μπάσκετ, ανακοίνωσε την απόφασή του να ανοίξει λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans. Με αυτή την κίνηση, ο Όντομ γίνεται ο πρώτος αθλητής του χώρου που προχωρά σε κάτι αντίστοιχο, σηματοδοτώντας μια νέα «περιπέτεια» για τον ίδιο.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι θαυμαστές του μπορούν να περιμένουν «λίγα απ' όλα, μερικές εκπλήξεις και πράγματα, που ίσως να μην τα περίμεναν από εκείνον», προσκαλώντας τους να ανακαλύψουν μια διαφορετική πλευρά του.

Η ανακοίνωση και η πρωτοπορία

Η είδηση της δημιουργίας λογαριασμού στο OnlyFans από τον Λαμάρ Όντομ έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης του ίδιου. Ο πρώην πρωταθλητής του NBA επιβεβαίωσε την είσοδό του στην πλατφόρμα, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο σταρ του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια.

Ο Όντομ, γνωστός για την πολυετή του παρουσία στα παρκέ του NBA, δήλωσε πως βρίσκεται σε «νέες περιπέτειες». Η κίνησή του αυτή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών του, αλλά και του ευρύτερου κοινού, καθώς ανοίγει έναν νέο δρόμο για τους αθλητές στον χώρο των ψηφιακών πλατφορμών.

Τι να περιμένουν οι θαυμαστές

Ο Λαμάρ Όντομ δεν θέλησε να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο που θα ανεβάζει στον λογαριασμό του. Ωστόσο, έδωσε μια πρώτη γεύση για το τι μπορούν να περιμένουν όσοι επιλέξουν να εγγραφούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι θαυμαστές θα δουν «λίγα απ' όλα», καθώς και «μερικές εκπλήξεις». Τόνισε επίσης ότι θα υπάρξουν «πράγματα, που ίσως να μην τα περίμεναν από εκείνον», υποδηλώνοντας ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου που θα διαφοροποιείται από την εικόνα του ως αθλητή.

Η αυθεντικότητα χωρίς φίλτρα

Ο πρώην σταρ του NBA αναφέρθηκε στην επιθυμία του να συνδεθεί με τους θαυμαστές του σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Εξήγησε ότι η συμμετοχή του στο OnlyFans του δίνει αυτή την ευκαιρία, προσφέροντας μια πιο άμεση και προσωπική επαφή.

«Έχω ζήσει μεγάλο μέρος της ζωής μου στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πιστέψτε με, υπάρχει ακόμα μια πλευρά του Λαμάρ Όντομ που δεν έχετε δει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως η πλατφόρμα του επιτρέπει να είναι ο εαυτός του «χωρίς όλα αυτά τα φίλτρα», υποσχόμενος αυθεντικότητα.

Οι υποσχέσεις για το μέλλον

Ο Λαμάρ Όντομ διατήρησε ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από το ακριβές περιεχόμενο του λογαριασμού του, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν για να μάθουν περισσότερα. «Δεν αποκαλύπτω πολλά ακόμα. Θα πρέπει να εγγραφείτε για να μάθετε», ανέφερε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να είναι πλήρως αυθεντικός σε αυτό το νέο εγχείρημα. «Απλώς να ξέρετε ότι θα είμαι αυθεντικός και τίποτα δεν αποκλείεται», υπογράμμισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ποικίλο και απρόβλεπτο περιεχόμενο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta