Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει λίγο πριν από τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Λίγες ημέρες μετά την τηλεοπτική της επιστροφή στη συχνότητα του ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά προχωρά σε μία ακόμα σημαντική αλλαγή στην προσωπική της ζωή. Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται σε φάση μετακόμισης σε νέο σπίτι, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον επί χρόνια σύντροφό της, αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η μετακόμιση στο νέο σπίτι

Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε την αλλαγή κατοικίας μέσω αναρτήσεων που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους κάποια βίντεο από τη διαδικασία της μετακόμισης στο νέο της σπίτι.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, η Φαίη Σκορδά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε σε μία φάση μετακόμισης. Πρεμιέρα με μετακόμιση μαζί». Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για την ίδια, η παρουσιάστρια ακούγεται στα βίντεό της χαρούμενη και ευδιάθετη, αντιμετωπίζοντας τις αλλαγές με θετική διάθεση.

Η τηλεοπτική επιστροφή και οι απαιτητικές ημέρες

Η μετακόμιση της Φαίης Σκορδά έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η νέα αυτή επαγγελματική αρχή, σε συνδυασμό με την προσωπική αλλαγή της μετακόμισης, καθιστά την τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερα φορτωμένη για την παρουσιάστρια.

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις της στα βίντεο που δημοσίευσε, η Φαίη Σκορδά διατηρεί την καλή της διάθεση και την αισιοδοξία της, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που συνεπάγονται τόσο η έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν όσο και η εγκατάσταση σε ένα καινούργιο σπίτι.

Ο επικείμενος γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Πέρα από την τηλεοπτική της επάνοδο και τη μετακόμιση, η Φαίη Σκορδά βρίσκεται και λίγο καιρό πριν από μία ακόμα σημαντική στιγμή στη ζωή της: τον γάμο της με τον επί χρόνια σύντροφό της, αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Η παρουσιάστρια έχει εκφράσει ανοιχτά τη χαρά της για αυτό το γεγονός.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της σχετικά με τον επικείμενο γάμο, η Φαίη Σκορδά ανέφερε: «Για να μάθετε πότε παντρεύομαι, πρέπει να μάθω εγώ πρώτα. Σύντομα. Να ηρεμήσω και θα οργανωθούν όλα σε έναν μήνα. Δε θα το κρύψω. Είναι κάτι πολύ χαρούμενο, είναι γνωστό. Δε θα το κρύψω. Είμαι πολύ χαρούμενη». Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την προσωπική της ευτυχία για την εξέλιξη της σχέσης της.

Το «πέπλο μυστηρίου» γύρω από τον γάμο

Παρά τη χαρά και την επιβεβαίωση του γάμου από την ίδια τη Φαίη Σκορδά, οι λεπτομέρειες γύρω από το χαρμόσυνο γεγονός παραμένουν, προς το παρόν, άγνωστες. Η Τίνα Μεσσαροπούλου, μάλιστα, είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι η παρουσιάστρια κρατά τα πάντα μυστικά σχετικά με αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για το θέμα του γάμου της Φαίης Σκορδά: «Στο κομμάτι του γάμου. Υπάρχει ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου γύρω από αυτό τον γάμο. Εγώ προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ στα τυφλά, αλλά πάλι δεν… Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Δεν έχω λύσει την υπόθεση». Οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνουν την επιθυμία της παρουσιάστριας να διατηρήσει την ιδιωτικότητα γύρω από τις λεπτομέρειες της τελετής, τουλάχιστον για την ώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit