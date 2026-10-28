Η διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου παραχώρησε μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή/podcast «Rainbow Mermaids», όπου μοιράστηκε με το κοινό πτυχές της προσωπικής της ζωής και της φιλοσοφίας της. Μεταξύ των αποκαλύψεών της, ξεχώρισε η δήλωση ότι άρχισε πρόσφατα να καταναλώνει κρέας μετά από 30 χρόνια αποχής από αυτό, μια αλλαγή που αιτιολόγησε με βάση τις διατροφικές της ανάγκες. Παράλληλα, η κυρία Διδασκάλου μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τα εγγόνια της, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που την προσφωνούν, ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερες εμπειρίες της ως Πρωθιέρεια.

Διατροφική αποκάλυψη μετά από 30 χρόνια

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Rainbow Mermaids», η Κατερίνα Διδασκάλου προχώρησε σε μια απρόσμενη διατροφική αποκάλυψη που τράβηξε την προσοχή. Η ηθοποιός δήλωσε ότι μετά από μια μακρά περίοδο τριάντα ετών, κατά την οποία απείχε πλήρως από την κατανάλωση κρέατος, αποφάσισε πρόσφατα να το εντάξει ξανά στο διαιτολόγιό της.

Εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την αλλαγή, η κυρία Διδασκάλου ανέφερε ότι η απόφαση αυτή προέκυψε κατόπιν συμβουλής από την προσωπική της γυμνάστρια. «Εγώ άρχισα πρόσφατα να τρώω λίγο κρέας γιατί η κοπέλα που μου κάνει training μου είπε ότι χρειάζομαι και λίγο ζωική πρωτεΐνη, αλλά τρώω λίγο. Είχα 30 χρόνια να φάω κρέας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ζωική πρωτεΐνη, παρόλο που η κατανάλωση παραμένει σε μικρές ποσότητες.

Τα εγγόνια της την φωνάζουν «Κατρίν»

Σε ένα πιο προσωπικό και τρυφερό κομμάτι της συνέντευξης, η Κατερίνα Διδασκάλου μοιράστηκε λεπτομέρειες από τη σχέση της με τα εγγόνια της. Με χιούμορ και αγάπη, αποκάλυψε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν την παραδοσιακή προσφώνηση «γιαγιά» για εκείνη.

Αντιθέτως, τα εγγόνια της έχουν επιλέξει μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική ονομασία, καθώς τη φωνάζουν «Κατρίν». Αυτή η αποκάλυψη προσέφερε μια ζεστή νότα στην εξομολογητική συζήτηση, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τα μέλη της οικογένειάς της.

Η εμπειρία ως Πρωθιέρεια και οι σκέψεις για τον χρόνο

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης σε μια σημαντική περίοδο του παρελθόντος της, όταν είχε την τιμή να υπηρετήσει ως Πρωθιέρεια σε τελετές Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Σχετικά με αυτή την εμπειρία, η κυρία Διδασκάλου δήλωσε ότι είχε την ευκαιρία να δει αρκετά παρασκήνια, τα οποία όμως δεν ήταν της αρεσκείας της.

Πέρα από τις προσωπικές της εμπειρίες, η Κατερίνα Διδασκάλου μοιράστηκε και τις βαθύτερες σκέψεις της για τη ζωή, τον χρόνο και την αυτοεκτίμηση. «Τα χρόνια αθροίζονται από μόνα τους. Οι αριθμοί είναι αριθμοί. Το θέμα είναι πώς υποδεχόμαστε τον χρόνο, πόσο αγαπάμε τους εαυτούς μας, τί βάζουμε μέσα μας. Και τι σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις που κάνουμε, οι λέξεις που λέμε, μας ακολουθούν. Κάνουν το παρόν και το μέλλον, δημιουργούν την πραγματικότητά μας…», τόνισε, αναδεικνύοντας τη σημασία της εσωτερικής μας στάσης απέναντι στη ζωή και τις επιλογές μας.

Τι την ενοχλεί στις συνεντεύξεις και η συγκινητική στιγμή

Στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού γρήγορων ερωτήσεων και απαντήσεων που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Κατερίνα Διδασκάλου κλήθηκε να αποκαλύψει τι είναι αυτό που την ενοχλεί περισσότερο όταν δίνει συνεντεύξεις. Η απάντησή της ήταν σαφής: την ενοχλεί όταν οι δημοσιογράφοι την ρωτούν για τις ζωές άλλων ανθρώπων, αντί να επικεντρώνονται σε εκείνη και το έργο της.

«Στις συνεντεύξεις με ενοχλεί να με ρωτάνε για τις ζωές των άλλων…» δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. Προς το τέλος της συζήτησης, υπήρξε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική στιγμή, όταν η Κατερίνα Διδασκάλου κλήθηκε να απευθυνθεί στον νεότερο εαυτό της, τη «μικρή Κατερίνα». Η στιγμή αυτή την οδήγησε να λυγίσει και να ξεσπάσει σε κλάματα, δείχνοντας το βάθος των συναισθημάτων της.

Η πορεία της στην υποκριτική

Η Κατερίνα Διδασκάλου αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες και διακεκριμένες Ελληνίδες ηθοποιούς, με μια αξιοσημείωτη πορεία που εκτείνεται σε όλους τους τομείς της υποκριτικής τέχνης: το θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Γεννημένη στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου του 1960, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην τέχνη, προσφέροντας πλήθος αξιομνημόνευτων ερμηνειών.

Η συμμετοχή της σε δημοφιλείς ελληνικές σειρές έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην τηλεοπτική παραγωγή. Μεταξύ των πιο γνωστών και επιτυχημένων τηλεοπτικών της δουλειών συγκαταλέγονται οι «Άγριες Μέλισσες», «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», καθώς και η σειρά «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ. Επιπλέον, έχει πρωταγωνιστήσει σε παλαιότερες αλλά εξίσου επιτυχημένες παραγωγές, όπως ο «Κόκκινος Κύκλος» και ο «Κίτρινος Φάκελος», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της παρουσία και το ταλέντο της στον χώρο.

Με πληροφορίες από: Newsit