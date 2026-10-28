Ο γνωστός συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους επιβεβαίωσε, μέσα από δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», ότι η μεγάλη επιτυχία «Κόκκινη Γραμμή» προοριζόταν αρχικά για την Άννα Βίσση. Παράλληλα, ο κ. Θεοφάνους απέφυγε να δώσει μια οριστική απάντηση σχετικά με το ενδεχόμενο να γράψει νέα τραγούδια για την τραγουδίστρια στο μέλλον, τηρώντας μια διακριτική στάση.

Η ιστορία πίσω από την «Κόκκινη Γραμμή»

Ο Γιώργος Θεοφάνους παραδέχτηκε δημόσια πως το τραγούδι «Κόκκινη Γραμμή», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, είχε γραφτεί αρχικά με την Άννα Βίσση στο μυαλό του. Δεν ήταν όμως το μόνο κομμάτι που είχε προοριστεί για την ίδια καλλιτέχνιδα, καθώς, όπως ανέφερε ο συνθέτης, υπήρχαν και άλλα τραγούδια για τα οποία είχε γίνει αρχικός σχεδιασμός.

Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ του Γιώργου Θεοφάνους και της Άννας Βίσση δεν προχώρησε τότε, για διάφορους λόγους που δεν διευκρινίστηκαν περαιτέρω. Ο συνθέτης προτίμησε να εστιάσει στο παρόν και στο τι συμβαίνει, παρά στο τι θα μπορούσε να είχε γίνει στο παρελθόν.

Παλαιότερες διαφωνίες και η Ευρυδίκη

Στο παρελθόν, είχαν υπάρξει συζητήσεις και διαφωνίες ανάμεσα στον Κύπριο μουσικοσυνθέτη, Γιώργο Θεοφάνους, και τον Νίκο Καρβέλα. Οι διαφωνίες αυτές αφορούσαν το ποιος θα αναλάμβανε τη σύνθεση των τραγουδιών για την Άννα Βίσση, ένα θέμα που είχε απασχολήσει την καλλιτεχνική επικαιρότητα της εποχής.

Μάλιστα, αυτή η ιστορία των διαφωνιών και των συζητήσεων έχει σχολιαστεί και από την τραγουδίστρια Ευρυδίκη, η οποία είχε αναφερθεί στο παρελθόν σε αυτά τα γεγονότα. Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει την έκταση που είχαν λάβει οι συγκεκριμένες καλλιτεχνικές αντιπαραθέσεις.

Οι φήμες για νέα συνεργασία και η απάντηση του συνθέτη

Μετά από μια «μετωπική σύγκρουση» που φέρεται να συνέβη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, το όνομα του Γιώργου Θεοφάνους ακούγεται έντονα στην καλλιτεχνική αγορά για μια πιθανή νέα συνεργασία με την Άννα Βίσση. Οι φήμες αυτές έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας προσδοκίες.

Ο ίδιος ο συνθέτης, ωστόσο, διατηρεί χαμηλούς τόνους και δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τις φήμες. Σε σχετική ερώτηση, ο Γιώργος Θεοφάνους αρκέστηκε να απαντήσει: «Κοίτα, ακούγονται πολλά για το αν θα γράψω στην Άννα τραγούδια. Δεν έχει σημασία. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα». Αυτή η απάντηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς όμως να δίνει σαφείς ενδείξεις.

Επανέλαβε επίσης τη δήλωσή του για την «Κόκκινη Γραμμή»: «Το έχω πει δημόσια πολλές φορές ότι η “Κόκκινη Γραμμή” γράφτηκε αρχικά για την Άννα Βίσση. Και όχι μόνο η “Κόκκινη γραμμή” και άλλα. Ξεκινήσαμε με την Άννα, βεβαίως, για κάποιους λόγους δεν έγινε. Ας μείνουμε στο τι γίνεται, όχι στο αν θα γινότανε», υπογραμμίζοντας την προτίμησή του να επικεντρώνεται στο παρόν.

Η θέση για τα πνευματικά δικαιώματα

Ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, τονίζοντας τη σημασία τους στον χώρο της μουσικής. Δήλωσε ότι δεν είναι ειδικός σε νομικά θέματα, αλλά υπογράμμισε την ύπαρξη δικηγόρων και νόμων που διέπουν αυτά τα ζητήματα.

«Ειδικός για τα πνευματικά δικαιώματα δεν είμαι. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν νόμοι. Η πνευματική ιδιοκτησία δεν αμφισβητείται από κανέναν και ας το αφήσουμε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνθέτης έδωσε έμφαση στην αναγνώριση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών.

Η αναλογία με το «αυτοκίνητο» και η διάψευση από το περιβάλλον της Βίσση

Για να εξηγήσει περαιτέρω την άποψή του για την αξία ενός τραγουδιού και τον ρόλο του ερμηνευτή, ο Γιώργος Θεοφάνους χρησιμοποίησε μια αναλογία. Παρομοίασε ένα πολύ δυνατό τραγούδι με ένα «αυτοκίνητο της κούρσας, τα κόκκινα», αποφεύγοντας να αναφέρει συγκεκριμένη μάρκα. Εξήγησε ότι αν ένα τέτοιο τραγούδι «παρκαριστεί στο γκαράζ», η επιτυχία του εξαρτάται από τον ερμηνευτή.

Σύμφωνα με τον συνθέτη, αν το τραγούδι ερμηνευθεί από κάποιον με λιγότερες φωνητικές ικανότητες, όπως ανέφερε ενδεικτικά τη Σταματίνα, το «αυτοκίνητο» θα «τρέξει εκατό χιλιόμετρα». Αν όμως το ερμηνεύσουν καλλιτέχνες όπως η Νατάσα, ο Ρέμος, η Βίσση ή ο Τερζής, τότε το τραγούδι θα «τρέξει τριακόσια χιλιόμετρα», επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη απήχηση. Κατέληξε λέγοντας: «Το αυτοκίνητο όμως είναι δικό μου», τονίζοντας ότι η πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού παραμένει αναλλοίωτη.

Παρά τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, οι οποίες συνέδεαν τους Θεοφάνους και Βίσση σε μια πιθανή σύμπραξη λόγω της «τρέχουσας επικαιρότητας», το περιβάλλον της τραγουδίστριας έσπευσε να διαψεύσει αυτές τις πληροφορίες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη επαφή ή συμφωνία στα σκαριά για μια τέτοια συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Newsit