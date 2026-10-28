Η Ζέτα Μακρυπούλια λέει «όχι» σε ρόλο και ο ΑΝΤ1 εξετάζει την επιστροφή του «Ρουκ Ζουκ»

Αλλαγές αναμένονται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 από τις αρχές του 2027, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με το κανάλι. Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός βρίσκεται ήδη σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τα νέα αφιερωματικά επεισόδια της εκπομπής «Moments», των οποίων η προβολή θα ξεκινήσει λίγο πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων. Παράλληλα, η Μακρυπούλια απάντησε αρνητικά σε μία πρόταση του σταθμού για συμμετοχή σε σειρά.

Η επιστροφή των «Moments» και το «όχι» στο «Ντέρτι»

Η Ζέτα Μακρυπούλια, εκτός από τις συζητήσεις για το μέλλον της στον ΑΝΤ1, έχει ήδη προγραμματίσει την προβολή των νέων αφιερωματικών επεισοδίων της εκπομπής της, «Moments». Αυτά τα ειδικά επεισόδια αναμένεται να προβληθούν στις οθόνες των τηλεθεατών λίγο πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων, προσφέροντας ένα εορταστικό κλίμα στο πρόγραμμα του καναλιού.

Ωστόσο, η παρουσιάστρια και ηθοποιός χρειάστηκε να αρνηθεί μία πρόταση που της έγινε από τον σταθμό. Συγκεκριμένα, της προτάθηκε να συμμετάσχει ως guest στη σειρά «Ντέρτι», αναλαμβάνοντας έναν ρόλο-κλειδί που θα εκτεινόταν σε αρκετά επεισόδια. Ο λόγος της άρνησης ήταν οι αυξημένες θεατρικές της υποχρεώσεις, οι οποίες διαρκούν μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και δεν της επιτρέπουν να δεσμευτεί σε πολύωρα γυρίσματα για την τηλεοπτική σειρά.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί

Μετά την άρνηση της Ζέτας Μακρυπούλια, ο ρόλος-κλειδί στη σειρά «Ντέρτι» ανατέθηκε στην Κατερίνα Παπουτσάκη. Η γνωστή ηθοποιός έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματά της για τα συγκεκριμένα επεισόδια από την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην παραγωγή.

Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν την Κατερίνα Παπουτσάκη να εισβάλλει στο «Ντέρτι» από τις αρχές του νέου έτους, φέρνοντας νέα δεδομένα στην εξέλιξη της σειράς. Η συμμετοχή της αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στο σενάριο και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του «Ρουκ Ζουκ»

Πέρα από τις εξελίξεις στα μυθοπλαστικά προγράμματα και τις συνεργασίες, ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει και μία ακόμα πιθανή έκπληξη για το τηλεοπτικό του κοινό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Γρηγόρη Μελάς, δεν αποκλείεται το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «Ρουκ Ζουκ» να επιστρέψει στο πρόγραμμα του σταθμού.

Η πιθανή επιστροφή του «Ρουκ Ζουκ» έρχεται στο προσκήνιο λόγω δυσαρέσκειας που υπάρχει με τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής «Κάτι Ψήνεται». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβάλλεται καθημερινά πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τα αποτελέσματά του φαίνεται να μην ικανοποιούν πλήρως τους ιθύνοντες του καναλιού.

Για τον λόγο αυτόν, επανεξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει το τηλεπαιχνίδι, το οποίο, αν τελικά πάρει το πράσινο φως, θα διαγράψει την 10η σεζόν του στις οθόνες. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος των ευρύτερων αλλαγών που σχεδιάζονται για το πρόγραμμα του σταθμού.

Ανοιχτές συζητήσεις για το μέλλον της συνεργασίας και άλλες εκκρεμότητες

Η συνεργασία της Ζέτας Μακρυπούλια με τον ΑΝΤ1, όπως όλα δείχνουν, δεν θα περιοριστεί μόνο στα «Moments». Οι συζητήσεις για το μέλλον της παρουσιάστριας με το κανάλι αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η σχέση τους θα επεκταθεί και σε άλλα projects πέραν των ήδη υπαρχόντων. Οι διαπραγματεύσεις για τις αλλαγές στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την οριστικοποίηση των σχεδίων από τις αρχές του 2027.

Παράλληλα με τις συζητήσεις για την επιστροφή του «Ρουκ Ζουκ» και τις συνεργασίες, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και οι συζητήσεις που αφορούν το «DWTS». Το μέλλον του συγκεκριμένου προγράμματος παραμένει ανοιχτό, καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, προσθέτοντας ακόμα ένα σημείο ενδιαφέροντος στις προσεχείς ανακοινώσεις του τηλεοπτικού σταθμού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis