Η Χριστίνα Μπόμπα, μέσα από το νέο επεισόδιο του podcast της, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση για τα έντεκα χρόνια που βρίσκεται στη δημοσιότητα. Η επιχειρηματίας και influencer μίλησε ανοιχτά για το πώς αυτή η μακρά περίοδος έκθεσης την είχε επηρεάσει, αποκαλύπτοντας τις εσωτερικές της διεργασίες και την πορεία προς την αυτοαποδοχή. Η ίδια τόνισε πως η πιο σκληρή φωνή δεν ήταν πάντα αυτή των άλλων, αλλά η δική της.

Η πίεση της δημοσιότητας και η εσωτερική φωνή

Η Χριστίνα Μπόμπα εξομολογήθηκε ότι βρίσκεται στη δημοσιότητα εδώ και έντεκα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως ανέφερε, κάθε της επιλογή σχολιάζεται, κάτι που αποτελεί κοινό φαινόμενο για όποιον εκτίθεται στο κοινό βλέμμα. Συγκεκριμένα, η ίδια υπογράμμισε ότι το σώμα της, τα ρούχα της, η εγκυμοσύνη της, ακόμα και ο τρόπος που μεγαλώνει τα παιδιά της, έχουν αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού.

Η επιχειρηματίας δήλωσε χαρακτηριστικά πως η πιο σκληρή φωνή που άκουγε δεν προερχόταν πάντα από τους άλλους, αλλά ήταν η δική της εσωτερική φωνή. Αυτή η διαπίστωση την οδήγησε σε μια βαθύτερη αναζήτηση για το πώς να διαχειριστεί την πίεση και τις προσδοκίες.

Η μάσκα του «τέλειου» και η ανακούφιση της αλήθειας

Για να καταφέρει να σταματήσει να κυνηγάει το τέλειο, η Χριστίνα Μπόμπα συνειδητοποίησε ότι έπρεπε πρώτα να αλλάξει κάτι πιο βαθύ: τον τρόπο που μιλάει στον εαυτό της. Στο πλαίσιο του podcast της, έθεσε ένα ερώτημα προς τους ακροατές της, ρωτώντας πόση ανακούφιση νιώθει κάποιος όταν γυρνάει σπίτι το βράδυ και βγάζει τα παπούτσια του.

Σε αυτό το σημείο, αναφέρθηκε σε μια δήλωση της Δανάης Δεληγεώργη, ψυχοπαιδαγωγού και συγγραφέως, η οποία της είχε πει στο στούντιο ότι όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η ανακούφιση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μάσκα που φοράει κάποιος όλη μέρα. Η Χριστίνα Μπόμπα επιβεβαίωσε ότι η δική της ανακούφιση το βράδυ ήταν τεράστια, υποδηλώνοντας το μέγεθος της «μάσκας» που φορούσε.

Η προσπάθεια να γίνει «αυτό που περίμεναν οι άλλοι»

Η Χριστίνα Μπόμπα εξομολογήθηκε ότι για πολύ καιρό έκανε κάτι που πιστεύει ότι κάνουν πολλοί άνθρωποι, με τη διαφορά ότι η ίδια το έκανε μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους. Προσπαθούσε να γίνει αυτό που περίμεναν οι άλλοι από εκείνη. Αυτή η προσπάθεια την οδήγησε στο να μικραίνει τον εαυτό της, να αλλάζει αποφάσεις και να φοβάται να ρισκάρει, να εκτεθεί ή να τσαλακωθεί.

Όπως η ίδια εξήγησε, όσο προσπαθούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων, γινόταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πραγματικά ήταν. Μετατράπηκε σε μια «μέτρια εκδοχή του εαυτού της», μια εκδοχή που ήταν φτιαγμένη για να μην ενοχλεί κανέναν. Η Δανάη Δεληγεώργη είχε περιγράψει αυτή την κατάσταση τέλεια, λέγοντας πως «δεν είναι δουλειά σου να είσαι πλαστελίνη».

Η στροφή προς τον εαυτό της και η δύναμη της αυθεντικότητας

Μετά από αυτή τη διαδρομή, η Χριστίνα Μπόμπα αποφάσισε να σταματήσει να εξηγεί τις επιλογές της σε όσους δεν την ξέρουν. Η ίδια γνώριζε πως αν δημιουργούσε το δικό της podcast, αν ήταν ευάλωτη και αν έλεγε την αλήθεια της, θα υπήρχαν σχόλια. Ωστόσο, πλέον, όπως δήλωσε, αυτό δεν την απασχολεί.

Η επιχειρηματίας τόνισε ότι πλέον την ενδιαφέρει να κάνει αυτό που γεμίζει την ίδια. Τα σχόλια, όπως παρατήρησε, δεν σταμάτησαν να υπάρχουν, αλλά έχασαν τη δύναμή τους. Αυτό συνέβη, γιατί η πιο σημαντική γνώμη για εκείνη έγινε επιτέλους η δική της, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην προσωπική της πορεία.

Με πληροφορίες από: Enikos