Ο Ιάσονας Μανδηλάς παντρεύτηκε τον σύντροφό του, Ηρόδοτο Ιωάννου

Ο τραγουδιστής Ιάσονας Μανδηλάς ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό του, Ηρόδοτο Ιωάννου, στις 20 Οκτωβρίου του 2026. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μία εβδομάδα αργότερα, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, όταν ο Ιάσονας Μανδηλάς προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από την τελετή.

Η ανακοίνωση του γάμου μέσω Instagram

Ο Ιάσονας Μανδηλάς επέλεξε την πλατφόρμα του Instagram για να μοιραστεί με τους ακολούθους του την προσωπική του ευτυχία. Στην ανάρτηση που πραγματοποίησε την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, γνωστοποίησε τον γάμο του με τον Ηρόδοτο Ιωάννου, ο οποίος είχε τελεστεί λίγες ημέρες νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 20 Οκτωβρίου του 2026. Η δημοσίευση περιλάμβανε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτύπωναν διάφορες φάσεις της τελετής.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν έδειχναν το ζευγάρι από τις στιγμές της προετοιμασίας τους μέχρι την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων του γάμου. Στο πλευρό τους, σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, βρέθηκαν στενοί φίλοι, οι οποίοι είχαν τον ρόλο των μαρτύρων. Η επιλογή του τραγουδιστή να μοιραστεί αυτές τις προσωπικές στιγμές προσέφερε μια εικόνα της χαράς και της συγκίνησης που επικρατούσε.

Οι ενδυματολογικές επιλογές και η παρουσία του σκύλου

Για την ημέρα του γάμου τους, ο Ιάσονας Μανδηλάς επέλεξε ένα λευκό κοστούμι, προσδίδοντας μια κλασική και φωτεινή νότα στην εμφάνισή του. Ο σύντροφός του, Ηρόδοτος Ιωάννου, προτίμησε ένα γκρι κοστούμι, δημιουργώντας μια αρμονική αντίθεση με την επιλογή του συζύγου του. Οι ενδυματολογικές τους επιλογές αντικατόπτριζαν το προσωπικό τους στυλ και την επίσημη φύση του ευτυχούς γεγονότος.

Μια ξεχωριστή και συναισθηματική πινελιά στην τελετή ήταν η παρουσία του σκύλου τους. Το ζευγάρι είχε μαζί του το κατοικίδιό του, το οποίο κρατούσαν στην αγκαλιά τους κατά τη διάρκεια των φωτογραφιών. Η συμμετοχή του σκύλου υπογράμμισε την οικογενειακή ατμόσφαιρα και την αγάπη που μοιράζονται, προσθέτοντας μια προσωπική διάσταση στις επίσημες στιγμές του γάμου.

Η λεζάντα και τα μηνύματα της ανάρτησης

Στη λεζάντα της ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ιάσονας Μανδηλάς επέλεξε να αναγράψει λιτά την ημερομηνία του γάμου τους: «20.10.2026». Αυτή η απλή αναφορά στην ημερομηνία ήταν αρκετή για να μεταφέρει το χαρμόσυνο γεγονός στους ακολούθους του και να σηματοδοτήσει την έναρξη της κοινής τους ζωής. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας ως κεντρικό στοιχείο της λεζάντας υπογράμμισε τη σημασία της για το ζευγάρι.

Την ανάρτηση συνόδευε το τραγούδι «Love and Marriage», μια επιλογή που ταίριαζε απόλυτα με το θέμα του γάμου και εξέφραζε το κλίμα ευτυχίας και αγάπης. Επιπλέον, ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε συγκεκριμένα hashtags για να ενισχύσει το μήνυμα της ανάρτησης. Τα hashtags #JustMarried, #Husbandandhusband και #Forever χρησιμοποιήθηκαν για να δηλώσουν την ένωση του ζευγαριού και την αιώνια δέσμευσή τους, μεταφέροντας ένα μήνυμα αγάπης και αφοσίωσης.

Η πρόταση γάμου στην Πράγα

Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου αποτελεί το επιστέγασμα μιας ρομαντικής πρότασης γάμου που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Απρίλιο. Η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του ζευγαριού στην Πράγα, μια πόλη γνωστή για την ομορφιά και την ατμόσφαιρά της. Ο τραγουδιστής είχε οργανώσει μια έκπληξη για τον αγαπημένο του, προσθέτοντας ένα στοιχείο μυστηρίου και ρομαντισμού στην περίσταση.

Η πρόταση γάμου έλαβε χώρα σε ένα σκάφος, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό σκηνικό για το ζευγάρι. Ο Ιάσονας Μανδηλάς, στο βίντεο που είχε δημοσιεύσει τότε στο Instagram, εμφανίζεται να ανοίγει ένα μικρό κουτί και να προσφέρει το δαχτυλίδι στον σύντροφό του. Το στιγμιότυπο κατέγραψε τη συγκίνηση των δύο ανδρών, οι οποίοι αγκαλιάστηκαν αμέσως μετά την πρόταση. Η λεζάντα της τότε ανάρτησης, «Είπε το ναι», επισφράγισε τη θετική απάντηση του Ηρόδοτου Ιωάννου και προανήγγειλε τον γάμο τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki