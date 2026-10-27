Ο Γιώργος Κωνσταντίνου για την προσωπική του ζωή: «Δεν την έβγαλα ποτέ στα μανταλάκια»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην επιλογή του να διαφυλάσσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης υπογράμμισε πως ποτέ δεν εξέθεσε τα προσωπικά του ζητήματα, πιστεύοντας ότι αυτή η στάση ίσως εκτιμήθηκε από το κοινό.

Η σταθερή επιλογή της ιδιωτικότητας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου τόνισε πως καθ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του, προστάτεψε με συνέπεια την προσωπική του ζωή. «Δεν έβγαλα ποτέ τη ζωή μου στα μανταλάκια, που λένε. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και ίσως αυτό το εκτίμησε ο κόσμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής επισήμανε στον ηθοποιό ότι έχει διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά του, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστά σχεδόν καθόλου στοιχεία για την προσωπική του ζωή. Ο ίδιος απάντησε με ένα ρητορικό ερώτημα, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν επιθυμεί να γνωρίζει λεπτομέρειες για τις προσωπικές ζωές των άλλων.

Ανησυχία για την έκθεση στα social media

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την τάση έκθεσης προσωπικών ζητημάτων που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, πολλές φορές στεναχωριέται όταν ανοίγει το ίντερνετ ή το Instagram και βλέπει τέτοιου είδους παρουσιάσεις.

«Γιατί εγώ θέλω να ξέρω για τους άλλους; Θα ήθελα να βάλω το μάτι στην κλειδαρότρυπα να δω τι κάνει ο ένας κι ο άλλος;», αναρωτήθηκε ο ηθοποιός, εκφράζοντας την απορία του για την επιθυμία κάποιων να δημοσιοποιούν την ιδιωτική τους ζωή.

Παραδείγματα έκθεσης προσωπικών στιγμών

Ο ηθοποιός έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα από όσα συναντά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τον προβληματίζουν. Αναφέρθηκε σε αναρτήσεις όπως «Αυτή είναι η γυναίκα μου, ξέρετε τσακώθηκα χθες μαζί της» ή «Αυτός σκοτώθηκε με την άλλη».

Τέτοιες αναφορές, σύμφωνα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, αποτελούν πρακτικές που τον στεναχωρούν και τον κάνουν να αναρωτιέται για τη φύση αυτών των δημοσιεύσεων. «Τι είναι αυτά τα πράγματα;», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αντίθεσή του σε αυτή την τάση.

Η βιογραφία χωρίς σκάνδαλα

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποκάλυψε πως έχει γράψει και μια βιογραφία. Ωστόσο, ξεκαθάρισε από την αρχή ότι το βιβλίο αυτό δεν περιέχει κανενός είδους σκάνδαλα, αποκαλύψεις ή άλλες τέτοιες πληροφορίες που συχνά αναζητούνται σε βιογραφίες διασημοτήτων.

Με χιουμοριστική διάθεση, ο ηθοποιός προειδοποίησε τους αναγνώστες του: «Προσέξτε, δεν έχει μέσα ούτε σκάνδαλα, ούτε αποκαλύψεις, ούτε τίποτα. Είναι καταπληκτικό βιβλίο να το πετάξεις στο τζάκι τα Χριστούγεννα, να το κάψετε, να σας ζεστάνει. Από την αρχή σας το λέω, μην προχωρήσετε παρακάτω». Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιώργος Κωνσταντίνου ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να διατηρήσει την ίδια στάση προστασίας της ιδιωτικής του ζωής ακόμα και μέσα από το αυτοβιογραφικό του έργο.

Με πληροφορίες από: Enikos