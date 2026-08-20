Το αγόρι του «Baby Shark» κάνει το ντεμπούτο του στην K-pop

Ο Γκονρούνγκ Παρκ, το παιδί που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από το viral βίντεο του «Baby Shark», έκανε το επίσημο ντεμπούτο του ως τραγουδιστής της K-pop. Δέκα χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο βίντεο που κατέκτησε το YouTube, ο Παρκ κυκλοφόρησε το πρώτο του single, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας καριέρας στη μουσική.

Η πορεία από το «Baby Shark» στη μουσική σκηνή

Ο Γκονρούνγκ Παρκ ήταν μόλις επτά ετών όταν συμμετείχε στα γυρίσματα του «Baby Shark». Το βίντεο, με τον χαρακτηριστικό χορό ανάμεσα στους καρχαρίες, έχει ξεπεράσει σήμερα τις 17 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πιο προβεβλημένων βίντεο.

Για 69 συνεχόμενους μήνες, το «Baby Shark» παραμένει στην κορυφή, ένα επίτευγμα που δείχνει την τεράστια απήλαυση που είχε το τραγούδι και το βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο νεαρός Παρκ. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Γκονρούνγκ περιγράφει την εμπειρία του και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον.

Οι αναμνήσεις από τα γυρίσματα

Ο Παρκ θυμάται τη συμμετοχή του στο βίντεο ως μια διασκεδαστική εμπειρία. «Θυμάμαι μόνο ότι διασκέδαζα χορεύοντας και παίζοντας σε ένα σκηνικό που μου φαινόταν τεράστιο», περιγράφει ο ίδιος. Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα που απέκτησε, ο Γκονρούνγκ δηλώνει ότι το να μεγαλώνει ως «το παιδί του Baby Shark» ήταν, κατά κύριο λόγο, μια απολύτως φυσιολογική εμπειρία.

Οι φίλοι του στο σχολείο γνώριζαν το βίντεο και το θεωρούσαν «cool», ωστόσο του φέρονταν όπως σε οποιονδήποτε άλλο συμμαθητή τους. Ο ίδιος θυμάται επίσης ότι, για ένα διάστημα μετά τα γυρίσματα, το τραγούδι είχε «κολλήσει» στο μυαλό του και έπιανε τον εαυτό του να το σιγοτραγουδάει «χωρίς καν να το καταλαβαίνει».

Η επιθυμία για καριέρα στην K-pop

Ενώ το τραγούδι «Baby Shark» είναι παγκοσμίως γνωστό, η φωνή του Γκονρούνγκ Παρκ δεν ήταν αυτή που ακουγόταν. Τα φωνητικά ανήκαν σε άλλο παιδί, με τον Παρκ να έχει τον ρόλο του χορευτή στο βίντεο. Ωστόσο, ο Γκονρούνγκ αποκαλύπτει πως σήμερα ονειρεύεται μια καριέρα ως τραγουδιστής της K-pop.

«Τώρα θέλω να μοιραστώ τη δική μου φωνή και τις ιστορίες που έχω γράψει ο ίδιος», δηλώνει ο ίδιος, εκφράζοντας την επιθυμία του να παρουσιάσει το δικό του μουσικό έργο και να επικοινωνήσει με το κοινό μέσα από τις δικές του δημιουργίες.

Το πρώτο του single και η συνεργασία

Το πρώτο του single φέρει τον τίτλο «Wave» και μόλις κυκλοφόρησε. Σε αυτή την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, ο Γκονρούνγκ Παρκ συνεργάζεται με τον Joohoney των Monsta X. Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος Monsta X είχαν παρουσιάσει στο παρελθόν τη χορογραφία του «Baby Shark», την περίοδο που το τραγούδι βρισκόταν στο απόγειο της viral δημοτικότητάς του.

Αυτή η σύμπτωση φέρνει έναν κύκλο στην ιστορία του Παρκ, από το παιδί που χόρευε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, στον ανερχόμενο καλλιτέχνη που συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ονόματα της K-pop σκηνής.

Η παγκόσμια άνοδος του «Baby Shark»

Το βίντεο στο οποίο συμμετείχε ο Γκονρούνγκ Παρκ παρέμεινε σχετικά άγνωστο για περίπου έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Η μεγάλη του απογείωση ξεκίνησε το 2017, χάρη στο #BabySharkChallenge που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ινδονησία, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια, το «Baby Shark» γνώρισε νέα ώθηση στη δημοτικότητά του, όταν μια σειρά από αστέρες της K-pop, όπως οι Blackpink, οι Twice και οι Girls’ Generation, παρουσίασαν τη χορογραφία του τραγουδιού στην τηλεόραση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθιέρωσή του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδικά τραγούδια παγκοσμίως.

Πηγή: reader.gr