Λάκης Λαζόπουλος και Πάνος Βλάχος: Η χιουμοριστική ανάρτηση με AI και οι «ανταλλαγμένοι» κοιλιακοί

Μια χιουμοριστική ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλου με τον Πάνο Βλάχο από την Αντίπαρο, στην οποία οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονται με «ανταλλαγμένους» κοιλιακούς χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και σχολίων. Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, συνοδεύτηκε από μια αστεία λεζάντα, ενώ διάσημοι φίλοι τους έσπευσαν να συμμετάσχουν στο τρολάρισμα που ξεκίνησε ο Λαζόπουλος.

Η συνάντηση στην Αντίπαρο και η επεξεργασμένη φωτογραφία

Ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Πάνος Βλάχος συναντήθηκαν στην Αντίπαρο, με τον πρώτο να βρίσκεται σε εμφανή διάθεση τρολαρίσματος. Ο ηθοποιός και δημιουργός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι. Ωστόμως, η εικόνα ήταν επεξεργασμένη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα αστείο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, στην επεξεργασμένη φωτογραφία, ο Λάκης Λαζόπουλος έχει αποκτήσει τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς του Πάνου Βλάχου, ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται με την κοιλίτσα του Λάκη Λαζόπουλου. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Δεσποτικό της Αντιπάρου, μια γνωστή παραλία της Πάρου, και τράβηξε αμέσως την προσοχή.

Η «ταχεία σωματική επέμβαση» και η χιουμοριστική λεζάντα

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνόδευσε την ανάρτησή του με μια εκτενή και χιουμοριστική λεζάντα, παρουσιάζοντας τη θεαματική αλλαγή στο σώμα του ως αποτέλεσμα μιας νέας μεθόδου που εφηύρε ο Πάνος Βλάχος, την οποία ονόμασε «ταχεία σωματική επέμβαση». Στη λεζάντα του, ο Λαζόπουλος αστειεύτηκε για τη συνεισφορά του στις ημέρες που πέρασαν μαζί.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Πάνο μου, σε ευχαριστώ που μέσα σε 3 μέρες έκανες αυτό το θαύμα πάνω μου. Η μέθοδός σου, η “ταχεία σωματική επέμβαση”, απέδωσε τα μέγιστα. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να σε πάω στα καλά εστιατόρια της Πάρου, αλλά ξέρω στους επόμενους 2 σταθμούς της περιοδείας σου θα επανακάμψεις από το προσωρινό λίπος! Να σκίσεις στο υπόλοιπο της περιοδείας σου!!!! Και δεν μου χρωστάς τον Αύγουστο! Έκανες με το θαύμα των κοιλιακών εξόφληση χρέους! Η φωτογραφία είναι στο Δεσποτικό της Αντιπάρου».

Τα σχόλια των διάσημων φίλων

Όπως ήταν αναμενόμενο, η χιουμοριστική ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλου προκάλεσε άμεσα την αντίδραση και τη συμμετοχή διάσημων φίλων τους στο τρολάρισμα. Τα σχόλια έπεσαν «βροχή» κάτω από τη δημοσίευση, με πολλούς να συνεχίσουν το αστείο κλίμα.

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε με χιούμορ: «Πόσο γρήγορο ήταν αυτό το πρόγραμμα», ενώ η Δέσποινα Βανδή, η οποία βρίσκονταν στην παρέα του Λάκη τις προηγούμενες ημέρες, συνέχισε στο ίδιο κλίμα γράφοντας: «Είδες τι θαύματα κάνει ο «τρίαθλος»!!!».

Το χάρισμα του αυτοσαρκασμού και η φιλοξενία στην Πάρο

Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι γνωστός για το χάρισμα του αυτοσαρκασμού που διαθέτει, ένα στοιχείο που αναδεικνύεται και μέσα από αυτή τη χιουμοριστική του ανάρτηση. Η ικανότητά του να αυτοσαρκάζεται είναι ένα χαρακτηριστικό που εκτιμάται από το κοινό και τους συναδέλφους του.

Ο ηθοποιός και δημιουργός είναι επίσης γνωστό ότι υποδέχεται στο σπίτι του στην Πάρο κάθε χρόνο ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής showbiz, καθιστώντας το νησί σημείο συνάντησης για πολλούς καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis