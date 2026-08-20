Αντώνης Κρόμπας: Οι δηλώσεις του για τα προσωπικά «σκοτάδια» και τα «τέλματα» της καθημερινότητας

Ο γνωστός ηθοποιός Αντώνης Κρόμπας παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και στον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τη θεατρική του σύμπραξη με τον καλό του φίλο και συνάδελφο, Λευτέρη Ελευθερίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αντώνης Κρόμπας αναφέρθηκε σε προσωπικά ζητήματα, όπως η διαχείριση των δυσκολιών και των «σκοταδιών» της καθημερινότητας.

Η θεατρική σύμπραξη ως αφορμή

Η αφορμή για την εκτενή συνέντευξη του Αντώνη Κρόμπα στο περιοδικό Hello ήταν η τρέχουσα θεατρική του συνεργασία. Ο ηθοποιός συμπράττει επί σκηνής με τον Λευτέρη Ελευθερίου, έναν συνάδελφο τον οποίο χαρακτήρισε και καλό του φίλο. Αυτή η επαγγελματική σύμπραξη αποτέλεσε το έναυσμα για μια συζήτηση που επεκτάθηκε και σε πιο προσωπικά θέματα, πέρα από τα επαγγελματικά.

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Βίτσας ανέλαβε να συνομιλήσει με τον Αντώνη Κρόμπα για το νέο τεύχος του περιοδικού. Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, ο ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις προσωπικές του προκλήσεις και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην καθημερινότητά του.

Η διαχείριση των προσωπικών «σκοταδιών»

Ο Αντώνης Κρόμπας μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα προσωπικά του «σκοτάδια» και τα αδιέξοδα που μπορεί να συναντήσει κανείς στη ζωή του. Όπως δήλωσε, «ο καθένας έχει τα προσωπικά του σκοτάδια και αδιέξοδα». Για τον ίδιο, η προσέγγιση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη μέθοδο.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι προσπαθεί να «τα μεταβολίζει μέσα από την απόσταση ασφαλείας που δίνει το χιούμορ». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στο χιούμορ ως ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση και την επεξεργασία των προσωπικών δυσκολιών, επιτρέποντας μια διαφορετική οπτική γωνία.

Οι δυσκολίες της καθημερινότητας και τα «τέλματα»

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Αντώνης Κρόμπας αναφέρθηκε στις δυσκολίες της καθημερινότητας και στα «τέλματα» που αυτές μπορούν να προκαλέσουν. Ερωτηθείς σχετικά με τραγικά γεγονότα που προσπάθησε να διαχειριστεί με γέλιο, ο ηθοποιός έδωσε μια γενικότερη απάντηση.

Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «διαγνωσμένη κατάθλιψη δεν νομίζω ότι έχω περάσει». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «στις δυσκολίες της καθημερινότητας όλοι έχουμε τα τέλματα μας». Με αυτή τη φράση, ο Αντώνης Κρόμπας τόνισε την κοινή ανθρώπινη εμπειρία των δυσκολιών και των αδιεξόδων που προκύπτουν από την καθημερινή ζωή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κάποιας κλινικής διάγνωσης.

Το χιούμορ ως «απόσταση ασφαλείας»

Η αναφορά του Αντώνη Κρόμπα στο χιούμορ ως «απόσταση ασφαλείας» αποτελεί κεντρικό σημείο των δηλώσεών του. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, φαίνεται ότι ο ηθοποιός βρίσκει έναν τρόπο να διαχειρίζεται τις προσωπικές του προκλήσεις, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στα όσα τον απασχολούν. Η ικανότητα να μεταβολίζει τις δυσκολίες μέσω του χιούμορ αναδεικνύεται ως ένας μηχανισμός αντιμετώπισης.

Οι δηλώσεις του Αντώνη Κρόμπα στο περιοδικό Hello προσφέρουν μια εικόνα για τον τρόπο που ένας δημόσιος άνθρωπος αντιμετωπίζει τις προσωπικές του μάχες και τις προκλήσεις της ζωής, χρησιμοποιώντας το χιούμορ ως ένα μέσο για να δημιουργήσει την απαραίτητη απόσταση από τα προβλήματα και να τα επεξεργαστεί.

Πηγή: zappit.gr