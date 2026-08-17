Madonna: Γιορτή για τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα

Η Madonna γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, και το Newsbeast ήταν εκεί για να καταγράψει τις στιγμές της βραδιάς με αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο. Ο συνεργάτης μας, Πάνος Νικολακόπουλος, βρέθηκε στους Κουραμάδες, όπου η βασίλισσα της ποπ γιόρτασε με την οικογένεια και τους φίλους της σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο.

Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε στο νησί στις 11 Αυγούστου και παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για σχεδόν μια εβδομάδα. Η κορύφωση της παραμονής της ήταν το βράδυ της 16ης Αυγούστου, με ένα ιδιωτικό ελληνικό γλέντι.

Η παραμονή της στην Κέρκυρα

Η Madonna, φορώντας ένα εντυπωσιακό στεφάνι με ροζ λουλούδια, γιόρτασε τα γενέθλιά της σε ένα μικρό παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες, όπου η ατμόσφαιρα θύμιζε αυθεντικό ελληνικό χωριό. Οι αποκλειστικές εικόνες του Newsbeast αποτυπώνουν τις προετοιμασίες, τη ζωντανή μουσική και τα ελληνικά εδέσματα που σερβιρίστηκαν.

Η Madonna είχε φτάσει στους Κουραμάδες περίπου στις 22:00 και παρέμεινε μέχρι τις 03:00 το πρωί, απολαμβάνοντας τη βραδιά με τους καλεσμένους της.

#MadonnaBirthday #Corfu #HappyBirthdayMadonna #newsbeastexclusive ♬ original sound - newsbeast @newsbeast.gr Αποκλειστικό βίντεο από τον εορτασμό των 68ων γενεθλίων της Madonna στην Κέρκυρα εξασφάλισε το Newsbeast. Η βασίλισσα της ποπ γιόρτασε σε μικρό παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες, μαζί με την οικογένεια και στενούς φίλους της, σε μια βραδιά με ζωντανή μουσική, χορό και έντονο ελληνικό χρώμα. ???? Πάνος Νικολακόπουλος | Newsbeast #Madonna

Οι δραστηριότητές της στο νησί

Πριν από το πάρτι, η Madonna έκανε βόλτα στην πλατεία Λιστόν την 12η Αυγούστου, προσπαθώντας να παραμείνει απαρατήρητη με καπέλο και μαντίλι. Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, ταξίδεψε με ιδιωτικό ελικόπτερο στα Μετέωρα για προσκύνημα, προτού επιστρέψει στην Κέρκυρα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, διέμενε σε μια πολυτελή βίλα στο Πεντάτι, σε έκταση 49 στρεμμάτων, με πισίνα και ιδιωτική παραλία. Η πρόσβαση στο κατάλυμα ήταν περιορισμένη, εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα της Madonna και της οικογένειάς της.

@newsbeast.gr Αποκλειστικά πλάνα από τον εορτασμό των 68ων γενεθλίων της Madonna στους Κουραμάδες της Κέρκυρας. Στα αριστερά του βίντεο διακρίνεται η κόρη της, Lourdes «Lola» Leon, η οποία βρέθηκε στο πλευρό της μητέρας της για το ιδιωτικό γλέντι, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας και στενούς φίλους της. #Madonna #Madonna68 #MadonnaBirthday #Corfu #Kerkyra #Kouramades #Greece #MadonnaInGreece #Exclusive #ExclusivePhotos #Newsbeast #CelebrityNews #HappyBirthdayMadonna ♬ original sound - newsbeast

Το πάρτι και οι εορταστικές στιγμές

Η ομάδα της είχε φτάσει στο μεζεδοπωλείο από νωρίς, προκειμένου να οργανώσει το δείπνο, φέρνοντας μαζί της εξοπλισμό για το τραπέζι. Το μενού περιλάμβανε ελληνικές γεύσεις, όπως η παραδοσιακή κερκυραϊκή παστιτσάδα, ενώ η τούρτα των γενεθλίων ήταν μεγάλη και με γεύση βανίλια.

Η ζωντανή μουσική έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βραδιά, με την χορωδία San Giacomo να τραγουδά ιταλικά και ελληνικά κομμάτια. Οι καλεσμένοι συμμετείχαν σε χορούς και έσπασαν πιάτα, δημιουργώντας μια γνήσια ελληνική ατμόσφαιρα.

Παρόντες στη γιορτή

Στο πλευρό της Madonna βρίσκονταν φίλοι, συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς της, όπως η κόρη της, Lourdes «Lola» Leon. Οι αποκλειστικές εικόνες αποτυπώνουν την ευχάριστη διάθεση της Madonna, η οποία απόλαυσε τη βραδιά με χαμόγελο και ενθουσιασμό.