Ο Τζόνι Ντεπ σε προχωρημένες επαφές για την επιστροφή του στους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Ο Τζόνι Ντεπ φέρεται έτοιμος να φορέσει ξανά το εμβληματικό κοστούμι του Τζακ Σπάροου, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για το έκτο φιλμ της επιτυχημένης σειράς ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής». Η είδηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την πιθανή επιστροφή του δημοφιλούς ηθοποιού στο franchise.

Ο παραγωγός της σειράς, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, επιβεβαίωσε την πρόθεση της Disney να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Ντεπ, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Deadline. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο του συνεδρίου D23, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας.

Οι δηλώσεις του παραγωγού Τζέρι Μπρουκχάιμερ

Ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ, μια προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά του με την επιτυχία των «Πειρατών της Καραϊβικής», μίλησε ανοιχτά για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παραγωγός, υπογραμμίζοντας την αισιοδοξία για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Ο Μπρουκχάιμερ έχει υποστηρίξει σταθερά την επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο καστ των ταινιών. Μάλιστα, τον περασμένο χρόνο είχε δηλώσει στο EW ότι ο ηθοποιός είναι ανοιχτός στο να υποδυθεί ξανά τον θρυλικό ρόλο του Τζακ Σπάροου, με βασική προϋπόθεση να του αρέσει το σενάριο της νέας παραγωγής.

Η πλοκή του νέου φιλμ και οι συντελεστές

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από το World of Reel, η πλοκή της νέας ταινίας φέρεται να εστιάζει σε δύο βασικούς χαρακτήρες. Ένας από αυτούς είναι ο γιος του Τζακ Σπάροου, γεγονός που θα μπορούσε να προσδώσει μια νέα διάσταση στην ιστορία του franchise. Ο δεύτερος κεντρικός χαρακτήρας θα είναι ένας νέος ρόλος, τον οποίο θα υποδυθεί η δημοφιλής ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι.

Το σενάριο για το έκτο φιλμ των «Πειρατών της Καραϊβικής» έχει αναλάβει η Κρίστι Ουίλσον-Κερνς. Η σεναριογράφος είναι ευρέως γνωστή για τη δουλειά της στην επιτυχημένη ταινία «1917», γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για την ποιότητα της ιστορίας που θα παρουσιαστεί στην επερχόμενη παραγωγή.

Η πορεία του franchise στο box office

Εφόσον η επιστροφή του Τζόνι Ντεπ οριστικοποιηθεί, η νέα παραγωγή θα διαδεχθεί το «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales». Αυτή η πέμπτη ταινία της σειράς κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2017 και, παρά την παγκόσμια απήχηση, σημείωσε τις χαμηλότερες εισπράξεις σε σχέση με τις προηγούμενες, αγγίζοντας τα 795,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Παρόλα αυτά, η συνολική πορεία του franchise στο παγκόσμιο box office παραμένει εντυπωσιακή. Μέσα από τις πέντε ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, οι «Πειρατές της Καραϊβικής» έχουν αποφέρει περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast