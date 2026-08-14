Κώστας Μπακογιάννης: Μια σπάνια οικογενειακή στιγμή με τον γιο του Παύλο

Μια όμορφη οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε ο Κώστας Μπακογιάννης με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον μεγαλύτερο γιο του, Παύλο Μπακογιάννη. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων βρίσκεται στο Καρπενήσι και επέλεξε να αναρτήσει ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τον χρόνο που περνούν μαζί, παίζοντας τάβλι μέσα στη φύση.

Η χαλαρή παρτίδα τάβλι στο Καρπενήσι

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κώστας Μπακογιάννης και ο 19χρονος γιος του, Παύλος, απεικονίζονται να κάθονται αντικριστά. Το σκηνικό είναι ένα ξύλινο τραπέζι, τοποθετημένο μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, όπου πατέρας και γιος απολαμβάνουν μια χαλαρή παρτίδα τάβλι.

Ο Κώστας Μπακογιάννης αυτό το διάστημα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Καρπενήσι, έναν τόπο που αγαπά ιδιαίτερα και με τον οποίο τον συνδέουν ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε μέσα στη φύση, προσφέροντας ένα αυθόρμητο και ζεστό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους. Πατέρας και γιος απόλαυσαν αυτή τη χαλαρή στιγμή, μακριά από τις υποχρεώσεις της πόλης.

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με μια λιτή, αλλά γεμάτη συναίσθημα φράση. Στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο ορισμός της ευτυχίας». Αυτή η φράση περιέγραψε τα συναισθήματα που ένιωθε εκείνη τη στιγμή, χωρίς να χρειαστεί να γράψει πολλά λόγια.

Η δημοσίευση αυτή κοινοποιήθηκε από τον ίδιο τον χρήστη Kostas Bakoyannis (@kostasbakoyannis), προσφέροντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια σπάνια ματιά στην προσωπική του ζωή και στις οικογενειακές του στιγμές. Το στιγμιότυπο αυτό έτυχε θερμής υποδοχής από τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι είδαν μια τρυφερή πλευρά του δημόσιου προσώπου.

Ο Παύλος Μπακογιάννης

Ο Παύλος Μπακογιάννης, ο μεγαλύτερος γιος του Κώστα Μπακογιάννη, είναι 19 ετών. Οι πηγές αναφέρουν ότι ο Παύλος ενηλικιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, με τον πατέρα του να του αφιερώνει τότε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ενηλικίωση του Παύλου αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για την οικογένεια.

Έναν μήνα αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, ο Παύλος αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής του, είχε δίπλα του την οικογένειά του, η οποία τον στήριξε και τον συνόδευσε στην τελετή αποφοίτησης. Οι στιγμές αυτές αναδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ πατέρα και γιου.

Οικογενειακές στιγμές και δημόσια παρουσία

Ο Κώστας Μπακογιάννης δεν έχει κρύψει την αδυναμία που έχει στα παιδιά του, δείχνοντας συχνά την αγάπη του μέσα από διάφορες οικογενειακές στιγμές. Παρά τη δημόσια παρουσία του ως πρώην δήμαρχος Αθηναίων και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επιλέγει να μοιράζεται οικογενειακές φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Οι φωτογραφίες αυτές συνήθως προέρχονται από απλές και αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότητάς τους, όπως αυτή η καλοκαιρινή παρτίδα τάβλι στο Καρπενήσι. Αυτές οι αναρτήσεις προσφέρουν μια εικόνα της προσωπικής του ζωής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αναδεικνύοντας την αξία που δίνει στις οικογενειακές σχέσεις.

Με πληροφορίες από NewsIT

Φωτογραφία: NewsIT