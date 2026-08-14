Τζένη Μπαλατσινού: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου

Η Τζένη Μπαλατσινού άνοιξε ξανά το οικογενειακό άλμπουμ του γάμου της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου, και μοιράστηκε δύο νέα στιγμιότυπα. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την ημέρα που η πρωτότοκη κόρη της παντρεύτηκε τον Jake Medwell. Ο γάμος είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών και φίλων.

Η νέα δημοσίευση στο Instagram

Σχεδόν δυόμισι μήνες μετά το μυστήριο, η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε να κάνει ένα νοσταλγικό «throwback» σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, μοιράστηκε με τους ακολούθους της δύο ακόμη αδημοσίευτες φωτογραφίες από την ομορφότερη ημέρα της πρωτότοκης κόρης της, ανοίγοντας ξανά το οικογενειακό άλμπουμ.

Στα νέα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν από την παρουσιάστρια, πρωταγωνιστούν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Jake Medwell. Η Τζένη Μπαλατσινού συνόδευσε την ανάρτηση με μία λιτή και τρυφερή λεζάντα, γράφοντας απλώς τα ονόματα του νιόπαντρου ζευγαριού: «Amalia και Jake», προσθέτοντας και μία κόκκινη καρδιά.

Ο γάμος στη Μεσσηνία

Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Jake Medwell πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου. Η τελετή έλαβε χώρα στη μαγευτική Μεσσηνία και είχε έντονο ελληνικό χρώμα, με παραδοσιακές πινελιές που αναδείχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν στενοί συγγενείς αλλά και αγαπημένοι φίλοι, πολλοί από τους οποίους ταξίδεψαν από το εξωτερικό για να γιορτάσουν μαζί τους. Από το γαμήλιο γλέντι που ακολούθησε δεν έλειψαν η μουσική, ο χορός και οι παραδοσιακές στιγμές, με αστείρευτο κέφι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η συναισθηματική αξία για την Τζένη Μπαλατσινού

Για την Τζένη Μπαλατσινού, η συγκεκριμένη ημέρα είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία και η συγκίνηση ήταν ανείπωτη. Η Αμαλία είναι το πρώτο παιδί που της έδωσε τη χαρά της μητρότητας, από τον γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο.

Μητέρα και κόρη διατηρούν πολύ στενή και βαθιά σχέση, η οποία παραμένει αδιάρρηκτη, παρά τη μεγάλη απόσταση που τις χωρίζει τα τελευταία χρόνια. Όταν η Τζένη Μπαλατσινού είχε ερωτηθεί από δημοσιογράφους για τον γάμο της κόρης της, είχε δηλώσει: «Ευχαριστώ για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Είναι μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα και θα ήθελα να μείνουμε εδώ».

Η ζωή της Αμαλίας Κωστοπούλου

Η 28χρονη Αμαλία Κωστοπούλου έχει δημιουργήσει τη δική της ζωή και επαγγελματική πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ωστόσο, επιστρέφει συχνά στην Ελλάδα και περνά μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών εδώ, διατηρώντας τους δεσμούς της με τη χώρα.

Αυτές τις ημέρες, η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται ξανά στην αγαπημένη της Πάτμο, το «νησί της καρδιάς της», ένα νησί με το οποίο η οικογένειά της έχει ισχυρούς δεσμούς. Στην Πάτμο βρίσκεται και η εξοχική κατοικία της Τζένης Μπαλατσινού, με το νησί να αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς τους.

Με πληροφορίες από NewsIT

Φωτογραφία: NewsIT