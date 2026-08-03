Πέθανε ο σπουδαίος Λάκης Χαλκιάς: Ένας θρύλος της ελληνικής μουσικής

Το Σάββατο 2 Αυγούστου 2026, ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής παράδοσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του «με οδύνη και θλίψη» και υποσχέθηκε ότι «η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Η μουσική του κληρονομιά

Ο Λάκης Χαλκιάς υπηρέτησε με συνέπεια το δημοτικό, το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι, μεταφέροντας την αυθεντικότητα της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές, ενώ ταυτόχρονα την παντρεύει δημιουργικά με το σύγχρονο έντεχνο ρεπερτόριο.

Βιογραφικά στοιχεία

Γεννημένος στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943, ο Λάκης Χαλκιάς, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος, προερχόταν από μουσική οικογένεια, γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά. Ξεκίνησε να ασχολείται με το τραγούδι από την ηλικία των επτά ετών και είχε τη δυνατότητα να παίζει πέντε μουσικά όργανα: κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι.

Συνεργασίες και επιτυχίες

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Νίκος Ξυλούρης, Λουκιανός Κηλαηδόνης, καθώς και με σημαντικούς συνθέτες όπως οι Γιάννης Παπαϊωάννου, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Μαρκόπουλος και Χρήστος Λεοντής. Μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του ήταν η παρουσίαση του έργου του «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα» στο Ηρώδειο, στις 28 Μαΐου 2002.

Πολιτική δραστηριότητα

Ο Λάκης Χαλκιάς υπηρέτησε και στην πολιτική, καθώς ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές του 2007.