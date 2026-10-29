Η ανακάλυψη σε αιγυπτιακό τάφο που ξαναγράφει την ιστορία της ιατρικής

Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι προχώρησαν σε μία σημαντική ανακάλυψη, φέρνοντας στο φως τον τάφο του ανώτατου αξιωματούχου Ουένι. Ο τάφος εντοπίστηκε δίπλα στην πυραμίδα του βασιλιά Μερενρέ, στην περιοχή της Σακκάρα. Στο εσωτερικό του ταφικού φρεατίου βρέθηκαν χάλκινα εργαλεία που ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για ιατρικούς σκοπούς, γεγονός που θέτει νέα ερωτήματα για την ιστορία της ιατρικής επιστήμης.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη στη Σακκάρα

Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον τάφο του Ουένι, ενός ανώτατου αξιωματούχου που έζησε κατά την περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της Αιγύπτου, συγκεκριμένα στην περιοχή της Σακκάρα, δίπλα στην πυραμίδα του βασιλιά Μερενρέ. Το εύρημα αυτό έρχεται να ταράξει τα νερά της αρχαιολογίας και να προσθέσει ένα μοναδικό μυστήριο στην ιστορία των αρχαίων πολιτισμών.

Μέσα στον τάφο, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν διάφορα αντικείμενα που παρέχουν στοιχεία για τη ζωή και το status του Ουένι. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται δύο ξύλινες φιγούρες, οι οποίες βρέθηκαν σε στάση λατρείας, υποδεικνύοντας πιθανώς τις θρησκευτικές πρακτικές της εποχής. Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακάλυψης αφορά μια σειρά από χάλκινα εργαλεία.

Τα χάλκινα εργαλεία και η σύνδεσή τους με την ιατρική

Τα χάλκινα εργαλεία που ανακαλύφθηκαν στο ταφικό φρεάτιο του Ουένι αποτελούν το επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι αυτά τα εργαλεία ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν στην ιατρική, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μετατοπίσει σημαντικά την κατανόηση της ιστορίας της επιστήμης. Η χρονολόγηση των εργαλείων τοποθετεί την πιθανή χρήση τους περίπου 1.800 χρόνια πριν από την εποχή του Ιπποκράτη.

Ο Ιπποκράτης θεωρείται παγκοσμίως ο «πατέρας» της ιατρικής, και η ιστορία της ιατρικής είναι γεμάτη από σταθμούς που άλλαξαν την πορεία της ανθρωπότητας. Η παρούσα ανακάλυψη, εάν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν ως ιατρικά, θα υποδείξει ότι εξελιγμένες ιατρικές πρακτικές εφαρμόζονταν σχεδόν δύο χιλιετίες πριν από τη γέννησή του, αναθεωρώντας έτσι τις καθιερωμένες ιστορικές αντιλήψεις.

Το μυστήριο γύρω από το επάγγελμα του Ουένι

Παρά την πιθανή ιατρική χρήση των χάλκινων εργαλείων, οι επιγραφές που βρέθηκαν στον τάφο του Ουένι δεν τον αποκαλούν γιατρό, δημιουργώντας ένα μοναδικό μυστήριο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το συνηθισμένο μοτίβο που παρατηρείται σε πολλούς άλλους αιγυπτιακούς τάφους. Συχνά, τα ταφικά μνημεία αποκαλύπτουν με σαφήνεια το επάγγελμα του νεκρού που βρίσκεται στο εσωτερικό τους, παρέχοντας άμεσες πληροφορίες για τον ρόλο του στην κοινωνία.

Για παράδειγμα, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει τάφους γραφέων που περιείχαν την παλέτα γραφής τους, ενώ τάφοι στρατιωτών βρέθηκαν με τα όπλα τους. Ο τάφος που μόλις ήρθε στο φως στη Σακκάρα, ωστόσο, σπάει αυτό το καθιερωμένο μοτίβο. Τα κείμενα που είναι χαραγμένα στον θάλαμο του Ουένι, αν και αναφέρονται σε σημαντικές ιδιότητες, δεν τον περιγράφουν ποτέ ως γιατρό. Αντιθέτως, τον αποκαλούν δήμαρχο, ιερέα και αξιωματούχο του θησαυροφυλακίου. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην ιατρική ιδιότητα, σε συνδυασμό με την παρουσία των φερόμενων ιατρικών εργαλείων, καθιστά την περίπτωση του Ουένι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους ερευνητές και την περαιτέρω μελέτη.

Η συνέχεια της επιστημονικής μελέτης και η επίσημη ανακοίνωση

Η επιστημονική αποστολή συνεχίζει τη μελέτη των ευρημάτων με σκοπό να διαπιστωθεί με βεβαιότητα αν τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ταφικό φρεάτιο του Ουένι χρησιμοποιούνταν πράγματι στην ιατρική. Η επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση της εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης στην αρχαία Αίγυπτο.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Η ανακοίνωση έγινε μετά την επίσκεψη του υπουργού Σερίφ Φατχί στην ανασκαφή. Η παρουσία του υπουργού υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτή την αρχαιολογική εύρεση και το ενδιαφέρον των αρχών για την περαιτέρω διερεύνηση και ανάδειξη της αρχαίας αιγυπτιακής κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από: Enikos