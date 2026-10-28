Η «Ήρα» ξεχώρισε τον Δίμορφο τέσσερα χρόνια μετά την πρόσκρουση της NASA

Το ευρωπαϊκό διαστημόπλοιο «Ήρα» πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ξεχώρισε για πρώτη φορά τον αστεροειδή Δίμορφο από τον μεγαλύτερο διαστημικό του σύντροφο, τον Δίδυμο. Αυτή η εξέλιξη έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τη σκόπιμη σύγκρουση που προκάλεσε η NASA, στο πλαίσιο μιας δοκιμής για την εκτροπή αστεροειδών με σκοπό την προστασία της Γης. Η νέα παρατήρηση ανοίγει τον δρόμο για μια πιο λεπτομερή εξέταση ενός από τα πιο κρίσιμα πειράματα πλανητικής άμυνας.

Η ιστορική αποστολή DART και τα αποτελέσματά της

Για να γίνει κατανοητή η σημασία της τρέχουσας εξέλιξης, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στον Σεπτέμβριο του 2022. Τότε, η NASA πραγματοποίησε την αποστολή DART, στέλνοντας ένα διαστημόπλοιο να συγκρουστεί σκόπιμα με τον αστεροειδή Δίμορφο. Η πρόσκρουση έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου, με το διαστημόπλοιο να χτυπά τον Δίμορφο, ο οποίος έχει διάμετρο περίπου 151 μέτρων, με ταχύτητα περίπου 6,1 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της αποστολής δεν ήταν η καταστροφή του αστεροειδούς, αλλά η διαπίστωση εάν μια ανθρώπινη κατασκευή μπορεί να αλλάξει μετρήσιμα την τροχιά ενός ουράνιου σώματος. Το πείραμα στέφθηκε με επιτυχία, καθώς η περίοδος περιφοράς του Δίμορφου γύρω από τον μεγαλύτερο αστεροειδή, τον Δίδυμο, μειώθηκε κατά περίπου 33 λεπτά. Επιπλέον, η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση υλικού σε μεγάλη απόσταση στο διάστημα, γεγονός που συνέβαλε στην αλλαγή της κίνησής του.

Αυτή η ιστορική απόδειξη κατέδειξε ότι η ανθρωπότητα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την τροχιά ενός αστεροειδούς. Ωστόσο, η επιτυχία του πειράματος δεν σημαίνει ότι είναι ήδη γνωστό με ακρίβεια πώς θα συμπεριφερθεί κάθε ουράνιο σώμα σε μια αντίστοιχη σύγκρουση. Η σύσταση, η μάζα και η εσωτερική δομή του κάθε βράχου μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα.

Το ευρωπαϊκό διαστημόπλοιο «Ήρα» σε δράση

Σε αυτό το σημείο ξεκινά η αποστολή της «Ήρας». Το ευρωπαϊκό διαστημόπλοιο εκτοξεύτηκε στις 7 Οκτωβρίου 2024 και σχεδιάστηκε με σκοπό να εξετάσει από κοντά το σύστημα των δύο αστεροειδών και να μελετήσει λεπτομερώς τις συνέπειες της πρόσκρουσης του DART. Η πρόσφατη εικόνα, που καταγράφηκε στις 18 Οκτωβρίου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Την ημέρα της καταγραφής, το διαστημόπλοιο βρισκόταν περίπου 1.280 χιλιόμετρα από το ζεύγος των αστεροειδών, ενώ ολόκληρο το σύστημα απέχει περίπου 197 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Μέχρι πρόσφατα, η κάμερα της αποστολής κατέγραφε τους δύο αστεροειδείς ως μία ενιαία φωτεινή κουκκίδα. Πλέον, ακόμη και με την περιορισμένη ανάλυση που προσφέρει η τρέχουσα απόσταση, ο μικρότερος αστεροειδής, ο Δίμορφος, διακρίνεται ξεκάθαρα από τον μεγαλύτερο, τον Δίδυμο, ως ένα μικροσκοπικό σημείο φωτός που καταλαμβάνει περίπου ένα μόνο pixel.

Το σύστημα των αστεροειδών Δίδυμος και Δίμορφος

Το δυαδικό σύστημα των αστεροειδών αποτελείται από τον Δίδυμο, ο οποίος έχει διάμετρο περίπου 780 μέτρα, και τον Δίμορφο, με διάμετρο περίπου 151 μέτρα. Τα δύο ουράνια σώματα βρίσκονται σε μέση απόσταση περίπου 1,15 χιλιομέτρων μεταξύ τους. Ο μικρότερος αστεροειδής, ο Δίμορφος, περιφέρεται γύρω από τον μεγαλύτερο, τον Δίδυμο, με ταχύτητα περίπου 18 εκατοστών το δευτερόλεπτο.

Επόμενα βήματα και η σημασία της παρατήρησης

Παρόλο που η νέα φωτογραφία δεν αποκαλύπτει ακόμη την επιφάνεια του Δίμορφου με λεπτομέρειες, ούτε επιτρέπει να φανεί καθαρά το σημείο της πρόσκρουσης του DART, αποτελεί ένα πρώτο και σημαντικό ορόσημο για την αποστολή «Ήρα». Η ικανότητα να διακρίνει τους δύο αστεροειδείς σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιο εις βάθος μελέτης.

Η «Ήρα» θα συνεχίσει την πορεία της, συλλέγοντας δεδομένα που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις φυσικές ιδιότητες του Δίμορφου μετά την πρόσκρουση, καθώς και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της παρέμβασης της NASA. Τα ευρήματα αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις μελλοντικές στρατηγικές πλανητικής άμυνας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta