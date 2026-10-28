Επιστήμονες ανακάλυψαν κρυφό παράγοντα που μπορεί να μεταμορφώσει τη χημική βιομηχανία

Επιστήμονες του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζέγιουν Ριου, έφεραν στο φως ένα κρυμμένο μυστικό που μπορεί να μεταμορφώσει τη χημική βιομηχανία. Η ανακάλυψη αφορά έναν παράγοντα που συχνά παραβλέπεται, το τοπικό pH γύρω από τα ηλεκτρόδια, ο οποίος μπορεί να καθορίσει την επιτυχία μιας χημικής αντίδρασης. Αυτή η εξέλιξη υπόσχεται να καταστήσει τη χημική παραγωγή πιο αποδοτική, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον.

Ένας παραβλεφθείς παράγοντας κλειδί

Μια κρυφή μεταβλητή στις χημικές αντιδράσεις, που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστη, εντοπίστηκε από τους επιστήμονες του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ. Ο παράγοντας αυτός, που ονομάζεται «τοπικό pH», περιγράφει την οξύτητα ή την αλκαλικότητα στο άμεσο περιβάλλον ενός ηλεκτροδίου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτός ο παράγοντας, ο οποίος παραδόξως είχε παραβλεφθεί, μπορεί να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας χημικής αντίδρασης.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζέγιουν Ριου από το Τμήμα Χημικής και Βιολογικής Μηχανικής του Κολεγίου Μηχανικών, κατέδειξε ότι ο έλεγχος των απειροελάχιστων μεταβολών της οξύτητας κοντά στα ηλεκτρόδια είναι καθοριστικός. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί το κλειδί για μια πιο καθαρή και αποδοτική βιομηχανική παραγωγή.

Θεαματική βελτίωση στην παραγωγή

Ελέγχοντας τις μεταβολές της οξύτητας, οι ερευνητές βελτίωσαν θεαματικά την παραγωγή πολύτιμων χημικών συστατικών. Συγκεκριμένα, το ποσοστό του επιθυμητού προϊόντος αυξήθηκε από περίπου 16% σε ένα εντυπωσιακό 97%, αναδεικνύοντας την τεράστια δυναμική της ανακάλυψης.

Η ομάδα ανέπτυξε μια μέθοδο που χρησιμοποιεί οξυγόνο και ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή ενώσεων που χρησιμοποιούνται σε πλαστικά, φάρμακα, κόλλες και άλλα υλικά καθημερινής χρήσης. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η διαδικασία δεν απαιτεί την ξεχωριστή προσθήκη υπεροξειδικών οξειδωτικών, συμβάλλοντας έτσι σε μια ασφαλέστερη και καθαρότερη χημική παραγωγή.

Νέος σχεδιασμός αντιδραστήρα και ευρείες εφαρμογές

Για να επιτευχθεί αυτή η σημαντική βελτίωση, οι ερευνητές ανασχεδίασαν έναν χημικό αντιδραστήρα. Ο νέος σχεδιασμός επιτρέπει τον έλεγχο της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων και της κίνησης του υγρού μέσα στο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα βρήκε έναν τρόπο να διαχειρίζεται τις συνθήκες του τοπικού pH και να βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της αντίδρασης.

Η εργασία επικεντρώθηκε σε δύο σημαντικές οικογένειες χημικών προϊόντων: τις λακτόνες και τα εποξείδια. Οι λακτόνες είναι απαραίτητες πρώτες ύλες για βιοδιασπώμενα πλαστικά και πολυουρεθάνες, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο και στην παραγωγή φαρμάκων. Τα εποξείδια χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συγκολλητικών ουσιών, προστατευτικών επικαλύψεων και εποξειδικών ρητινών που συναντώνται σε ηλεκτρονικά υλικά, καθώς και σε άλλα εξειδικευμένα χημικά προϊόντα.

Μια ανακάλυψη με διεθνή απήχηση

Η έρευνα βασίζεται σε μια τεχνική γνωστή ως οργανική ηλεκτροσύνθεση, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να κατευθύνει αντιδράσεις που παράγουν χημικές ενώσεις με βάση τον άνθρακα. Αυτή η τεχνική, σε συνδυασμό με την ανακάλυψη του τοπικού pH, ανοίγει νέους δρόμους για την παραγωγή.

Τα ευρήματα της ομάδας του καθηγητή Ριου δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American Chemical Society (JACS), ένα από τα κορυφαία περιοδικά χημείας που εκδίδεται από την Αμερικανική Χημική Εταιρεία (ACS). Η σημαντική αυτή ανακάλυψη αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά ώστε η χημική παραγωγή να γίνει πιο ασφαλής, καθαρότερη και σημαντικά πιο αποδοτική στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Enikos