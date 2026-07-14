Breezula: Νέα ελπίδα κατά της ανδρογενετικής αλωπεκίας - φαλάκρας μετά από 30 χρόνια

Για πάνω από 30 χρόνια, οι διαθέσιμες θεραπείες για την ανδρογενετική αλωπεκία παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη συνεχίζουν να είναι οι κύριες επιλογές, ωστόσο, πολλοί ασθενείς είτε δεν βλέπουν ικανοποιητικά αποτελέσματα είτε διστάζουν να ακολουθήσουν συστηματική θεραπεία.

Σήμερα, το ενδιαφέρον της διεθνούς δερματολογικής κοινότητας έχει στραφεί στο Breezula (clascoterone 5%), ένα υπό ανάπτυξη φάρμακο που εισάγει έναν καινοτόμο μηχανισμό δράσης και θεωρείται από πολλούς ως η πιο σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας τα τελευταία χρόνια.

Τι είναι το Breezula και πώς λειτουργεί

Το Breezula περιέχει τη δραστική ουσία clascoterone, η οποία είναι ένας τοπικός ανταγωνιστής των υποδοχέων ανδρογόνων. Σε αντίθεση με τη φιναστερίδη, που μειώνει την παραγωγή της διυδροτεστοστερόνης (DHT), το clascoterone δρα άμεσα στον θύλακα της τρίχας, εμποδίζοντας τη DHT να συνδεθεί με τον υποδοχέα της, γεγονός που οδηγεί στη συρρίκνωση του τριχοθυλακίου.

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει να περιορίσει την εξέλιξη της ανδρογενετικής αλωπεκίας χωρίς να απαιτεί σημαντική συστηματική έκθεση του οργανισμού στο φάρμακο, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολλούς ασθενείς.

Αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές Φάσης III

Δύο μεγάλες μελέτες Φάσης III (SCALP-1 και SCALP-2), με τη συμμετοχή 1.465 ανδρών σε 51 κέντρα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, πέτυχαν το κύριο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας. Οι ασθενείς που χρησιμοποιούσαν το Breezula παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αύξηση του αριθμού των τριχών σε σύγκριση με το placebo, διατηρώντας παράλληλα ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας χωρίς να παρατηρηθούν συστηματικές ορμονικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα δεδομένα του ενός έτους έδειξαν ότι οι ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία συνέχισαν να βελτιώνουν την τριχοφυΐα τους, ενώ όσοι διέκοψαν την αγωγή άρχισαν να χάνουν μέρος των κερδών τους, κάτι που υποδεικνύει ότι η διατήρηση των αποτελεσμάτων απαιτεί συνεχή χορήγηση.

Απόψεις ειδικών για το Breezula

Η Maria Hordinsky, καθηγήτρια Δερματολογίας στο University of Minnesota και μία από τις κύριες ερευνήτριες του προγράμματος SCALP, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα εξαιρετικά σημαντικά για τους γιατρούς και τους ασθενείς. Όπως δήλωσε στο Dermatology Times, «δεν έχει εγκριθεί νέα φαρμακευτική θεραπεία για την ανδρογενετική αλωπεκία εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια». Θεωρεί ότι το Breezula μπορεί σύντομα να αποτελέσει «ένα νέο εργαλείο στην εργαλειοθήκη των δερματολόγων».

Η Hordinsky τόνισε ότι η τοπική στόχευση του υποδοχέα ανδρογόνων διαφοροποιεί ουσιαστικά το Breezula από τις υπάρχουσες θεραπείες, καταλήγοντας ότι «πρόκειται για μια θεραπεία που μπορεί να ταιριάξει στον τρόπο ζωής πολλών ασθενών».

Η μεγαλύτερη μελέτη τοπικής θεραπείας

Η καθηγήτρια Hordinsky χαρακτήρισε το πρόγραμμα SCALP ως τη μεγαλύτερη μελέτη Φάσης III που έχει γίνει ποτέ για τοπική θεραπεία της ανδρογενετικής αλωπεκίας στους άνδρες. Ένα σημαντικό εύρημα ήταν ότι η ανάπτυξη των μαλλιών δεν σταμάτησε στους πρώτους μήνες, αλλά συνέχισε να βελτιώνεται έως και τον δωδέκατο μήνα θεραπείας. Παρ' όλα αυτά, επισημαίνει ότι απαιτούνται δεδομένα από πραγματική κλινική πρακτική και πολυετής παρακολούθηση για να καθοριστεί η θέση του Breezula στην καθημερινή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Διαθεσιμότητα του Breezula

Αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, το Breezula παραμένει υπό αξιολόγηση και δεν έχει λάβει ακόμη έγκριση από τον FDA ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για τη θεραπεία της ανδρογενετικής αλωπεκίας. Η εταιρεία ανάπτυξης προετοιμάζει την κατάθεση των σχετικών φακέλων στις ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες θα εξετάσουν τα δεδομένα αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ποιότητας πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την κυκλοφορία του.

Το μέλλον στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης

Η ανδρογενετική αλωπεκία παραμένει μια χρόνια κατάσταση που απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία. Παρόλο που το Breezula δεν είναι ακόμη εγκεκριμένο, τα μέχρι τώρα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ίσως βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη νέα φαρμακευτική επιλογή με διαφορετικό μηχανισμό δράσης εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί, αλλά συμφωνούν ότι αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν και μετά την ολοκλήρωση της ρυθμιστικής αξιολόγησης, το Breezula θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την προσέγγιση στην ανδρογενετική αλωπεκία τα επόμενα χρόνια.