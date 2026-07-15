Η «κρυφή πληγή» της πανδημίας: Επιπτώσεις στα παιδιά που γεννήθηκαν στο lockdown

Τα παιδιά που ήρθαν στη ζωή κατά την περίοδο του πρώτου lockdown λόγω της πανδημίας Covid-19 φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στη συγκέντρωση, στην τήρηση οδηγιών και στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους στην ηλικία των τεσσάρων ετών, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι αυτά τα βρέφη βίωσαν ένα «μοναδικά διαταραγμένο» πρώτο έτος, καθώς οι αυστηρές περιοριστικές ρυθμίσεις περιόρισαν σημαντικά την κοινωνική τους αλληλεπίδραση.

Η περίοδος από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 19 Ιουλίου 2021 χαρακτηρίστηκε από περιορισμούς στις επαφές με φίλους και συγγενείς, υποχρεωτική κοινωνική αποστασιοποίηση, χρήση προστατευτικής μάσκας και αναστολή λειτουργίας ομάδων για βρέφη και χώρων αναψυχής.

Τα ευρήματα της έρευνας

Η μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου Σίτι Σεντ Τζορτζ του Λονδίνου, αξιολόγησε 205 παιδιά που γεννήθηκαν στην Αγγλία κατά το πρώτο lockdown, από τις 23 Μαρτίου έως τις 23 Ιουνίου 2020. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα παιδιά εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα εκτελεστικών λειτουργιών, δηλαδή δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την επίλυση προβλημάτων και την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Archives of Disease in Childhood, οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των παιδιών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια των lockdown, καθώς και την πιθανότητα να απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι για παρεμβάσεις στο σχολείο και στο οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκτελεστικές λειτουργίες αυτών των παιδιών.

Αξιολόγηση των παιδιών

Τα παιδιά υποβλήθηκαν σε άμεση αξιολόγηση με τυποποιημένες δοκιμασίες γλωσσικών δεξιοτήτων και μη λεκτικής συλλογιστικής ικανότητας. Οι γονείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τον συναισθηματικό έλεγχο των παιδιών, τη μνήμη εργασίας, την ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων, καθώς και τις λεπτές και αδρές κινητικές τους δεξιότητες.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες, όπως αξιολογήθηκαν από τους γονείς, ήταν χαμηλότερες από τα τυπικά επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την πανδημία, ενώ περίπου το ένα τρίτο των παιδιών του δείγματος αξιολογήθηκε ότι είχε ανάγκες που σχετίζονται με τις εκτελεστικές λειτουργίες.

Επιπτώσεις της περιορισμένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η περιορισμένη κοινωνική ποικιλία στα πρώτα χρόνια της ζωής επηρεάζει τις καθημερινές εκτελεστικές λειτουργίες των παιδιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον, να παραμένουν συγκεντρωμένα σε μια δραστηριότητα, να θυμούνται ή να ακολουθούν οδηγίες, να αντιστέκονται στους περισπασμούς ή να τροποποιούν τη συμπεριφορά τους με βάση την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν.

Γλωσσική ανάπτυξη και περιορισμοί της μελέτης

Η εικόνα σχετικά με τη γλωσσική ανάπτυξη είναι πιο περίπλοκη. Συνολικά, οι επιδόσεις στη γλώσσα ήταν ίσες ή και υψηλότερες από αυτές που αναμένονται για την ηλικία των παιδιών. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως σημείο αναφοράς τις επιδόσεις στη μη λεκτική συλλογιστική, διαπίστωσαν ότι η εκφραστική γλώσσα ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Αντίθετα, η δεκτική γλώσσα φαίνεται να προστατεύθηκε σε κάποιο βαθμό λόγω της αυξημένης προσοχής και επικοινωνίας από γονείς και φροντιστές κατά τη διάρκεια του lockdown.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι κινητικές δεξιότητες των παιδιών ήταν συμβατές με εκείνες που αναμένονται για την ηλικία τους με βάση τα προ πανδημίας πρότυπα. Ωστόσο, τονίζουν ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για σχέση αιτίας και αποτελέσματος, ενώ η απουσία ομάδας σύγκρισης αποτελεί έναν από τους βασικούς περιορισμούς της έρευνας.