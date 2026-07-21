Πώς αποκαλύφθηκε το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής: Τιμολόγια, άστεγη σε βίλα με πισίνα και «μαϊμούδες»

Ένα εκτενές δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που αποκόμιζαν σημαντικά κέρδη μέσω ενός οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, κατάφεραν να αποκαλύψουν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι ελεγκτές εντόπισαν επιχειρήσεις που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο-ρεκόρ, καθώς και εξαφανισμένους εμπόρους.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα. Ήδη έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τη δέσμευση λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 προϊόντα «μαϊμού».

Διασυνδέσεις και κοινά χαρακτηριστικά

Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA), το μητρώο επιχειρήσεων και τις εταιρικές συμμετοχές. Βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στη λειτουργία και τη διοικητική τους δομή.

Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι συμμετέχουν επανειλημμένα σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως εταίροι. Νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων ή μετά από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις.

Εικονικές συναλλαγές και παραδείγματα

Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Ενδεικτικά, έχουν ταυτοποιηθεί οι εξής περιπτώσεις:

- Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 ευρώ - Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 15.000.000 ευρώ - Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 ευρώ - Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Εικονικές συναλλαγές 2.500.000 ευρώ - Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 28.000.000 ευρώ - Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 3.250.000 ευρώ.

Από την ανάλυση των φορολογικών στοιχείων προέκυψε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου συναλλάσσονταν με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Συλλήψεις και λεπτομέρειες

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους και μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία πιθανότατα είναι η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα 280 τ.μ. στα βόρεια προάστια, με πισίνα.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται επίσης αλλοδαποί έμποροι που έχουν εξαφανιστεί, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.