Μπράιαν Τζόνσον: «Όσοι με μισούν μπορούν να έρθουν να γελάσουν στην κηδεία μου»

Ο Μπράιαν Τζόνσον, γνωστός βιοχάκερ που έχει αφιερωθεί στην επιβράδυνση της γήρανσης, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανίατη αυτοάνοση ασθένεια. Ο επιχειρηματίας και influencer της μακροχρωίας, που έχει κερδίσει δημοσιότητα με τις αυστηρές υγειονομικές πρακτικές του για να «νικήσει» τον χρόνο, μίλησε στο TMZ σχετικά με την αυτοάνοση γαστρίτιδα που του έχει διαγνωστεί.

Αν και η διάγνωση αυτή μπορεί να φαίνεται ειρωνική, δεδομένου ότι ο Τζόνσον έχει χτίσει την εικόνα του γύρω από την καταπολέμηση των επιπτώσεων της γήρανσης, ο ίδιος παραμένει αισιόδοξος. Περιέγραψε τη διάγνωση ως «θαυμαστή» εμπειρία, τονίζοντας ότι δεν την θεωρεί το τέλος της προσπάθειάς του, αλλά μια νέα πρόκληση.

Ο Τζόνσον, απαντώντας στους επικριτές του που τον κατηγορούν ότι προσπαθεί να «παίξει τον Θεό», κάλεσε με χιούμορ όσους τον αμφισβητούν να παραβρεθούν στην κηδεία του για να του πουν «σου το είχαμε πει». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασθένεια είχε εξελιχθεί αθόρυβα στον οργανισμό του για 10 έως 20 χρόνια.

Η αυτοάνοση γαστρίτιδα έχει επηρεάσει την ικανότητα του σώματός του να απορροφά σίδηρο, βιταμίνη Β12 και άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις και να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου.

Παρά τις προκλήσεις, ο Τζόνσον δηλώνει ότι η διάγνωση δεν τον έχει αποθαρρύνει. Αντιθέτως, όπως ανέφερε, αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για εκείνον και την ομάδα του. Σκοπός τους είναι να συνεχίσουν την έρευνα για να βρουν λύσεις σε καταστάσεις που σήμερα θεωρούνται ανίατες.

Ο Μπράιαν Τζόνσον έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις με το πρόγραμμα μακροχρωίας που ακολουθεί, επενδύοντας σημαντικά ποσά και υιοθετώντας αυστηρές καθημερινές συνήθειες για να μειώσει τον βιολογικό του ρυθμό γήρανσης. Επίσης, στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στο αν πιστεύει ότι είναι εφικτό ένας άνθρωπος να φτάσει τα 160 χρόνια ζωής, καθώς και στα σχέδιά του για το σώμα του μετά τον θάνατό του.