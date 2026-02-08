Ο «χτύπος της καρδιάς» της Γης: Το μυστήριο των 26 δευτερολέπτων που διχάζει τους επιστήμονες

Κάθε 26 δευτερόλεπτα, ο πλανήτης μας εκπέμπει έναν ανεπαίσθητο σεισμικό παλμό, ένα ρυθμικό βουητό που διαπερνά τον φλοιό από τη μια άκρη στην άλλη. Το φαινόμενο, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960, παραμένει έως σήμερα ένα από τα πιο συναρπαστικά αινίγματα της Γεωλογίας.

Η πηγή στον Κόλπο της Γουινέας

Οι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν την προέλευση του παλμού: πρόκειται για τον Όρμο του Μπόνι στον Κόλπο της Γουινέας. Ωστόσο, το «γιατί» συμβαίνει αυτό παραμένει σημείο τριβής στην επιστημονική κοινότητα, με δύο κυρίαρχες θεωρίες:

Το Ωκεάνιο «Τύμπανο»: Η πρώτη θεωρία υποστηρίζει ότι τα κύματα του ωκεανού προσκρούουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο της υφαλοκρηπίδας. Λόγω του μοναδικού της σχήματος, η περιοχή λειτουργεί σαν ένα γιγάντιο τύμπανο που παράγει αυτόν τον αρμονικό κρότο, ικανό να δονήσει ολόκληρη τη Γη. Το Ηφαιστειακό Αίνιγμα: Η δεύτερη θεωρία εστιάζει σε ένα ηφαίστειο στο νησί Σάο Τομέ. Η εγγύτητα του ηφαιστείου με το σημείο μηδέν του παλμού κάνει πολλούς ερευνητές να πιστεύουν ότι πρόκειται για έναν ηφαιστειακό μικροσεισμό, παρόμοιο με φαινόμενα που έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία.

Γιατί δεν έχουμε απάντηση ακόμα;

Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, ο παλμός των 26 δευτερολέπτων δεν αποτελεί απειλή, με αποτέλεσμα οι σεισμολόγοι να δίνουν προτεραιότητα σε πιο «επείγοντα» φαινόμενα. Ωστόσο, η περίοδος της πανδημίας και η παγκόσμια «σιωπή» που προκάλεσε η καραντίνα, έδωσε στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να ακούσουν τον πλανήτη πιο καθαρά από ποτέ, αναθερμαίνοντας το ενδιαφέρον για το «στοιχειωμένο» αυτό βουητό.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί οι πτήσεις γίνονται όλο και πιο «ταραγμένες»: Η κλιματική αλλαγή φέρνει αναταράξεις-θρίλερ