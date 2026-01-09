Η «σκοτεινή» πλευρά των γκλίτερ: Πώς η χριστουγεννιάτικη λάμψη καταστρέφει τον πλανήτη – Η αλήθεια για τα μικροπλαστικά

Οι γιορτές πέρασαν, αλλά η λάμψη τους θα μείνει στον πλανήτη για εκατοντάδες χρόνια. Το γκλίτερ και οι πούλιες, που κυριαρχούν στο μακιγιάζ, στα στολίδια και στα γιορτινά ρούχα, αποτελούν μια από τις πιο ύπουλες πηγές πλαστικής ρύπανσης.

Από τι φτιάχνεται η λάμψη;

Αν νομίζετε ότι το γκλίτερ είναι απλώς «σκόνη», η πραγματικότητα θα σας εκπλήξει:

Πούλιες: Κατασκευάζονται από συνθετική μεμβράνη PVC με μεταλλικό φινίρισμα.



Κατασκευάζονται από συνθετική μεμβράνη PVC με μεταλλικό φινίρισμα. Γκλίτερ: Είναι ουσιαστικά φύλλα πολυεστέρα (PET) κομμένα σε μικροσκοπικά κομμάτια.



Είναι ουσιαστικά φύλλα πολυεστέρα (PET) κομμένα σε μικροσκοπικά κομμάτια. Στολίδια: Η διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) είναι το κύριο υλικό των μοντέρνων στολιδιών, που δύσκολα ανακυκλώνεται.

Ο κύκλος της ρύπανσης: Από το πλυντήριο στο πιάτο μας

Το πρόβλημα ξεκινά όταν πλένουμε τα ρούχα με πούλιες ή ξεβάφουμε το μακιγιάζ με γκλίτερ. Τα μικροσκοπικά αυτά πλαστικά περνούν από τα συστήματα αποχέτευσης και καταλήγουν:

Στα ποτάμια και τις θάλασσες. Στο στομάχι των ψαριών που τα εκλαμβάνουν ως τροφή. Στην τροφική μας αλυσίδα, μεταφέροντας τοξικά πρόσθετα απευθείας στον ανθρώπινο οργανισμό.



Η σπατάλη της «μιας φοράς»

Σύμφωνα με έρευνες της Oxfam, τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ρούχα με πούλιες καταλήγουν στις χωματερές αμέσως μετά τις γιορτές. Το σοκαριστικό είναι ότι αυτά τα ρούχα φοριούνται κατά μέσο όρο μόλις πέντε φορές πριν πεταχτούν, δημιουργώντας έναν τεράστιο όγκο μη βιοδιασπώμενων απορριμμάτων.

Διαβάστε ακόμα: Σεισμοί: Ανάρτηση – «γρίφος» από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο – Τι τον ανησυχεί στη σεισμική «άπνοια» της Ελλάδας