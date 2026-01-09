Συναγερμός για τον Θανατηφόρο Μύκητα που Σαρώνει τον Πλανήτη: Πάνω από 50% η Θνησιμότητα – Κολλάει «Σαν Κόλλα»

Επιστήμονες από όλο τον κόσμο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχύτατη εξάπλωση του Candida auris, ενός ανθεκτικού μύκητα που εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Τα νέα στοιχεία σοκάρουν, καθώς ο μύκητας εντοπίζεται πλέον σε 61 χώρες και επιδεικνύει τρομακτική αντοχή ακόμη και στις πιο ισχυρές θεραπείες.

Γιατί ο Candida auris θεωρείται «Super-Fungus»;

Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση στο περιοδικό Microbiology and Molecular Biology Reviews, ο συγκεκριμένος μύκητας διαθέτει «όπλα» που τον καθιστούν σχεδόν αήττητο:

Κολλάει σαν κόλλα: Διαθέτει ειδικές πρωτεΐνες που του επιτρέπουν να προσκολλάται στο ανθρώπινο δέρμα και να το αποικίζει μαζικά.

Αντλίες εκροής: Διαθέτει μηχανισμούς που «πετούν» έξω από τα κύτταρά του τα αντιμυκητιασικά φάρμακα πριν προλάβουν να δράσουν.

Αόρατη Απειλή: Συχνά οι διαγνωστικές εξετάσεις τον μπερδεύουν με άλλους μύκητες, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος για τον ασθενή.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Οι λοιμώξεις από Candida auris είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για:

Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία, όπου η μετάδοση γίνεται ταχύτατα μεταξύ ασθενών.

Ασθενείς με χρόνια νοσήματα, που έρχονται σε συχνή επαφή με ιατρικές υποδομές.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΦΟΒΙΖΕΙ: Το ποσοστό θνησιμότητας ξεπερνά το 50%, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για λήψη δραστικών μέτρων επιτήρησης.



Η παγκόσμια εξάπλωση και η ελπίδα των νέων φαρμάκων

Από την πρώτη του ανακάλυψη στην Ιαπωνία το 2009, ο μύκητας έχει εξαπλωθεί σε έξι ηπείρους. Οι επιστήμονες ζητούν τώρα:

Ενισχυμένα μέτρα στα νοσοκομεία για τον περιορισμό της διασποράς.

Νέες διαγνωστικές μεθόδους για την έγκαιρη ταυτοποίηση.

Επιτάχυνση των κλινικών δοκιμών, καθώς αυτή τη στιγμή τρία νέα φάρμακα βρίσκονται υπό εξέταση και υπόσχονται να δώσουν λύση εκεί που οι σημερινές θεραπείες αποτυγχάνουν.

