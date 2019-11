Έμεινε άυπνος 264 ώρες για να δει τι θα πάθει

Πάρτε λίγα λεπτά και σκεφτείτε πώς νιώθετε κάθε φορά που δεν έχετε κοιμηθεί καλά, έχετε κοιμηθεί πολύ λίγο ή ακόμα και καθόλου. Κόπωση, νεύρα και ένα διαρκές βάρος στα μάτια είναι μερικές μόνο από τις παρενέργειες της αϋπνίας. Τώρα σκεφτείτε αν θα μπορούσατε ποτέ να μείνετε ξύπνιοι για μέρες. Για την ακρίβεια για 11 μέρες, δηλαδή για 264 ώρες. Ακούγεται σίγουρα σαν ανέκδοτο ή σαν το σενάριο μιας ταινίας που σύντομα θα βγει στο σινεμά.



Δεν είναι όμως. Αυτό το ρεκόρ κατάφερε να το σπάσει τον Ιανουάριο του 1964 ο 17χρονος Randy Gardner, ο οποίος αποφάσισε μαζί με δύο φίλους να κάνει το συγκεκριμένο πείραμα για να δει τις επιπτώσεις της αϋπνίας στη σωματική και πνευματική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Το πείραμά τους έγινε ένα από τα καυτά θέματα της επικαιρότητας μετά τη δολοφονία του Κένεντι και την επίσκεψη των Beatles στην Αμερική!



Η αρχική ιδέα του πειράματος ήταν του μαθητή γυμνασίου Bruce McAllister ο οποίος ήθελε να το παρουσιάσει σαν επιστημονική εργασία στην τάξη. «Αρχικά ήθελα να διερευνήσω την επίδραση της αϋπνίας στην παραφυσική ικανότητα. Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπήρχε τρόπος να κάνουμε κάτι τέτοιο και έτσι αποφασίσαμε να εξετάσουμε την επίδραση της αϋπνίας στις γνωστικές ικανότητες, ακόμα και στην ικανότητά μας να παίξουμε μπάσκετ. Ό,τι μπορούσαμε να βρούμε» είπε.



Οι δύο φίλοι έριξαν κέρμα για να δουν ποιος θα έπαιρνε το ρόλο του πειραματόζωου και τον ρόλο του παρατηρητή. Ο Randy λοιπόν θα ήταν αυτός που θα έμενε ξύπνιος. Όμως το αρχικό σχέδιο δεν είχε πολύ επιτυχία γιατί και οι δύο αναγκάζονταν να μείνουν ξύπνιοι. «Ήμασταν ηλίθιοι, νέοι και ηλίθιοι» είπε ο Bruce.

In l964 friend Randy Gardner and I flipped a coin to see who'd get to stay awake for our h.s. science fair project on “sleep deprivation.” Randy won, stayed awake for 11 days, broke a world record, and made science history. Hear about it now at the BBC: https://t.co/nuAZYZsXuO pic.twitter.com/XOYELruFaa