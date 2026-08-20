Βραζιλία: Εντοπίστηκε απολίθωμα φιδιού ηλικίας έως 85 εκατομμυρίων ετών

Ένα απολίθωμα φιδιού εντοπίστηκε πρόσφατα στη Βραζιλία, αποτελώντας ένα εύρημα με ιδιαίτερο παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Το συγκεκριμένο απολίθωμα υπολογίζεται ότι έχει ηλικία που κυμαίνεται μεταξύ 75 και 85 εκατομμυρίων ετών. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί στα ευρήματα της Ύστερης Κρητιδικής περιόδου, από την οποία προέρχονται και τα πετρώματα στα οποία βρέθηκε.

Η ανακάλυψη στη Βραζιλία

Το απολίθωμα του φιδιού εντοπίστηκε σε περιοχή της Βραζιλίας, προσδίδοντας νέα δεδομένα στην παλαιοντολογική έρευνα της χώρας. Η εύρεση ενός τόσο καλά διατηρημένου δείγματος, παρότι δεν δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία, επιβεβαιώνει την πλούσια γεωλογική ιστορία της περιοχής και την παρουσία αρχαίων ειδών.

Η Βραζιλία αποτελεί συχνά τόπο σημαντικών ανακαλύψεων στον τομέα της παλαιοντολογίας, και το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται να ενισχύσει αυτή την εικόνα. Ο εντοπισμός του απολιθώματος φιδιού στο βραζιλιάνικο έδαφος σηματοδοτεί την επέκταση των γνώσεων για την προϊστορική ζωή στην ήπειρο αυτή.

Η εκτιμώμενη ηλικία του απολιθώματος

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το απολίθωμα του φιδιού χρονολογείται σε μια περίοδο μεταξύ 75 και 85 εκατομμυρίων ετών πριν από σήμερα. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε επιστημονικές μεθόδους χρονολόγησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα γεωλογικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων όπου βρέθηκε το εύρημα.

Η παλαιότητα του απολιθώματος, που φτάνει τα 85 εκατομμύρια έτη, το καθιστά ένα από τα αρχαιότερα δείγματα φιδιών που έχουν βρεθεί. Η συγκεκριμένη χρονολόγηση παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για την κατανόηση της εξέλιξης και της γεωγραφικής κατανομής των φιδιών σε τόσο μακρινές εποχές.

Στην Ύστερη Κρητιδική περίοδο

Το απολίθωμα του φιδιού βρέθηκε ενσωματωμένο σε πετρώματα που ανήκουν στην Ύστερη Κρητιδική περίοδο. Αυτή η γεωλογική περίοδος, η οποία εκτείνεται περίπου από 100 έως 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, είναι γνωστή για την πλούσια βιοποικιλότητα και τις σημαντικές γεωλογικές αλλαγές που συνέβησαν.

Η ανακάλυψη του φιδιού σε πετρώματα της Ύστερης Κρητιδικής περιόδου επιβεβαιώνει την παρουσία αυτών των ερπετών σε μια εποχή όπου οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν στη Γη. Η σύνδεση του απολιθώματος με τη συγκεκριμένη γεωλογική περίοδο είναι καθοριστική για την ακριβή χρονολόγησή του και την τοποθέτησή του στο εξελικτικό δέντρο.

Τα πετρώματα της περιοχής

Τα πετρώματα στα οποία εντοπίστηκε το απολίθωμα φιδιού είναι χαρακτηριστικά της Ύστερης Κρητιδικής περιόδου. Η μελέτη αυτών των γεωλογικών σχηματισμών είναι απαραίτητη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο ζούσε το φίδι πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Η φύση των πετρωμάτων, η σύνθεσή τους και τα χαρακτηριστικά τους συνέβαλαν στη διατήρηση του απολιθώματος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανάλυση των πετρωμάτων από την Ύστερη Κρητιδική περίοδο στη Βραζιλία επιτρέπει στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά την εποχή εκείνη.

Ένα εύρημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Ο εντοπισμός αυτού του απολιθώματος φιδιού στη Βραζιλία, με την εκτιμώμενη ηλικία των 75 έως 85 εκατομμυρίων ετών, αποτελεί ένα εύρημα που προσελκύει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Κάθε τέτοια ανακάλυψη συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση της προϊστορικής ζωής στον πλανήτη μας.

Το απολίθωμα φιδιού από την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, που βρέθηκε στη Βραζιλία, προσφέρει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της παλαιοντολογίας. Η ηλικία του και η γεωλογική του προέλευση το καθιστούν ένα σημαντικό δείγμα για τη μελέτη της εξέλιξης των ερπετών.

Πηγή: documentonews.gr