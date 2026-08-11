Ο γιος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου «παρεμβαίνει» σε ζωντανή σύνδεση: «Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο!»

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), συμμετείχε πρόσφατα στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ο μικρός γιος της, με έντονη επιθυμία να της μιλήσει, την έκανε να βρεθεί σε αμήχανη θέση.

«Μαμά! Θέλω να σου πω κάτι», φώναξε ο γιος της, προκαλώντας γέλια στους παρουσιαστές. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση, απευθύνθηκε στους παρουσιαστές λέγοντας: «Με συγχωρείτε! Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο! Θα μου δώσετε λόγο χρόνο».

Αυτή η τρυφερή στιγμή συνέβη κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με το κοινό να δείχνει κατανόηση και να απολαμβάνει τη χαριτωμένη παρέμβαση του μικρού.

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