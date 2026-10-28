Η ΧΑΠ, η νόσος από την οποία πάσχει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Τι είναι και ποια τα συμπτώματα

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πάσχει από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Ζουγανέλης σε πρόσφατη συνέντευξή του. Η ΧΑΠ είναι μια χρόνια νόσος των πνευμόνων που περιορίζει τη ροή του αέρα, προκαλώντας δύσπνοια, επίμονο βήχα και μειωμένη αντοχή. Η πάθηση εξελίσσεται σταδιακά και μπορεί να δυσκολέψει τις καθημερινές δραστηριότητες.

Η αποκάλυψη του Γιάννη Ζουγανέλη

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε για το πρόβλημα υγείας του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «For You», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου να αναρρώσει και να επιστρέψει σύντομα στις συναυλίες του.

«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδελφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε ανακοινώσει στις 20 Αυγούστου την ακύρωση των υπόλοιπων προγραμματισμένων καλοκαιρινών συναυλιών του. Ο λόγος ήταν μια επίμονη πνευμονία που τον ταλαιπωρούσε. Σε μήνυμά του προς το κοινό, είχε γράψει: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

Τι είναι η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια χαρακτηρίζεται από το στένεμα των αεραγωγών ή τη βλάβη των πνευμονικών ιστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αέρας να δυσκολεύεται να κινηθεί κατά την εισπνοή και, κυρίως, κατά την εκπνοή. Η νόσος συνδέεται κυρίως με δύο μορφές βλάβης.

Η πρώτη είναι η χρόνια βρογχίτιδα, η οποία συνοδεύεται από παρατεταμένο βήχα και παραγωγή φλεγμάτων. Η δεύτερη μορφή είναι το εμφύσημα, κατά το οποίο καταστρέφονται οι μικροσκοπικές κυψελίδες που συμμετέχουν στην ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα.

Η βαρύτητα της νόσου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αρχικά, η δύσπνοια μπορεί να εμφανίζεται μόνο κατά την άσκηση. Ωστόσο, όσο η πάθηση προχωρά, μπορεί να επηρεάσει καθημερινές δραστηριότητες όπως το περπάτημα, τις δουλειές του σπιτιού και άλλες συνηθισμένες ενέργειες.

Συμπτώματα και παράγοντες κινδύνου

Τα συχνότερα συμπτώματα της ΧΑΠ περιλαμβάνουν τη δύσπνοια, τον επίμονο βήχα, την παραγωγή φλεγμάτων και τον συριγμό, έναν ήχο σαν σφύριγμα κατά την αναπνοή.

Ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση της ΧΑΠ είναι το κάπνισμα. Η μακροχρόνια έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και βλάβες στους πνεύμονες. Ωστόσο, η νόσος δεν αφορά αποκλειστικά τους καπνιστές.

Στην εμφάνισή της μπορούν να συμβάλουν επίσης η ατμοσφαιρική ρύπανση, η παρατεταμένη έκθεση σε σκόνη και χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας, καθώς και ορισμένοι κληρονομικοί παράγοντες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης, μια σπάνια γενετική διαταραχή που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες των πνευμόνων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr