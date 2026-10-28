Ο λωτός: Ένας διατροφικός θησαυρός του φθινοπώρου με πολλαπλά οφέλη

Ο λωτός συγκαταλέγεται στα πιο κλασικά φρούτα που παράγει η ελληνική γη κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. Παρότι αποτελεί έναν διατροφικό θησαυρό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν τον προτιμούν, είτε λόγω της μαλακής του υφής είτε της ιδιαίτερης γεύσης του. Ωστόσο, πρόκειται για έναν καρπό με σημαντικά οφέλη για την υγεία, και το μυστικό για να τον εντάξει κανείς ευχάριστα στη διατροφή του βρίσκεται στην επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας και στον σωστό τρόπο κατανάλωσης. Δεν είναι τυχαίο που ονομάζεται και «διόσπυρος», δηλαδή η τροφή των θεών.

Οι δύο ποικιλίες που βρίσκουμε στην Ελλάδα

Στις ελληνικές λαϊκές αγορές, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να βρουν δύο βασικές ποικιλίες λωτού, οι οποίες, αν και οπτικά μοιάζουν, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές τόσο στην υφή όσο και στη γεύση τους.

Η πρώτη κατηγορία είναι ο σκληρός λωτός, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός και ως «λωτόμηλο». Αυτή η ποικιλία χαρακτηρίζεται από ένα πιο ανοιχτό πορτοκαλί χρώμα, που θυμίζει κολοκύθα ή πορτοκάλι. Η φλούδα του είναι σκληρή και δεν ενδείκνυται για κατανάλωση. Το εσωτερικό του «λωτόμηλου» έχει μια υφή που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο τραγανό και το μαλακό, ενώ η γεύση του περιγράφεται ως τόσο-όσο γλυκιά, προσφέροντας μια ισορροπημένη γευστική εμπειρία.

Ο δεύτερος τύπος που συναντάμε είναι ο μαλακός λωτός. Αυτή η ποικιλία διακρίνεται από ένα πιο σκούρο πορτοκαλί χρώμα και μια εμφάνιση που θυμίζει «πρησμένο» φρούτο. Το εσωτερικό του μαλακού λωτού είναι εξαιρετικά μαλακό, σε σημείο που μπορεί κανείς να τον καταναλώσει εύκολα με ένα κουτάλι. Η γεύση του είναι ιδιαίτερα γλυκιά, προσφέροντας μια έντονη γευστική απόλαυση σε όσους τον προτιμούν.

Μια ασπίδα για το ανοσοποιητικό σύστημα

Πέρα από την ξεχωριστή γεύση του, ο καρπός του λωτού αποτελεί μια πραγματική διατροφική ασπίδα, ειδικά κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, όταν ο οργανισμός χρειάζεται ενίσχυση. Η κατανάλωσή του συμβάλλει σημαντικά στην προστασία της υγείας.

Ο λωτός είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C. Η βιταμίνη αυτή είναι γνωστή για την ικανότητά της να ενισχύει άμεσα τους αμυντικούς μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος, βοηθώντας τον οργανισμό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις εποχικές προκλήσεις και να διατηρήσει την ευεξία του.

Προστασία για όραση και δέρμα

Το βαθύ πορτοκαλί χρώμα του λωτού δεν είναι απλώς ένα οπτικό χαρακτηριστικό, αλλά αποτελεί έναν δείκτη της υψηλής συγκέντρωσης σε πολύτιμες θρεπτικές ουσίες. Συγκεκριμένα, μαρτυρά την παρουσία τεράστιων ποσοτήτων β-καροτίνης και λυκοπενίου, οι οποίες είναι πρόδρομες ουσίες της βιταμίνης Α.

Αυτές οι πρόδρομες ουσίες της βιταμίνης Α διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της όρασης, συμβάλλοντας στη διατήρηση της καλής λειτουργίας των ματιών. Επιπλέον, προσφέρουν σημαντική προστασία στο δέρμα, βοηθώντας στην υγεία και την ανανέωσή του, καθώς και στους βλεννογόνους, ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού σε διάφορα σημεία.

Αντιοξειδωτική δράση και καρδιαγγειακή υγεία

Πέρα από τις βιταμίνες, ο λωτός είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε ισχυρές αντιοξειδωτικές ουσίες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα φλαβονοειδή, όπως η κερκετίνη και η κατεχίνη, τα οποία είναι γνωστά για την ευεργετική τους δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι συγκεκριμένες αντιοξειδωτικές ουσίες συνδέονται άμεσα με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, προσφέροντας προστασία στην καρδιά και τα αγγεία. Παράλληλα, συμβάλλουν στην προστασία από το οξειδωτικό στρες, μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα και τους ιστούς, ενισχύοντας έτσι τη συνολική υγεία και ευεξία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis