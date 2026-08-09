Επίμονη κόπωση: Τι μπορεί να υποδηλώνει και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν καθημερινά με αίσθημα κούρασης και αναζητούν τρόπους να ανακτήσουν την ενέργειά τους. Όταν αυτή η κατάσταση διαρκεί μήνες, η εξάντληση μπορεί να γίνει μια νέα «κανονικότητα». Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνεχής κόπωση δεν πρέπει να θεωρείται απλώς αποτέλεσμα ενός φορτωμένου προγράμματος ή της ηλικίας.

Αν και υπάρχουν περίοδοι όπου η κούραση είναι αναμενόμενη, η καθημερινή μάχη με την εξάντληση δεν πρέπει να είναι μόνιμη. Η συνεχής αίσθηση κόπωσης μπορεί να υποδηλώνει κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας που χρήζει προσοχής. Αν κάποιος παρατηρήσει ακούσια απώλεια βάρους, πυρετό, νυχτερινές εφιδρώσεις, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, μη φυσιολογική αιμορραγία ή νέα διόγκωση λεμφαδένων, είναι απαραίτητο να ζητήσει άμεση ιατρική βοήθεια.

Αιτίες της κόπωσης

Ευτυχώς, οι περισσότερες περιπτώσεις κόπωσης δεν σχετίζονται με σοβαρές καταστάσεις. Σύμφωνα με γιατρούς του Parade, μια από τις πιο συχνές αιτίες μπορεί να είναι η έλλειψη συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών.

Η κόπωση μπορεί να σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, αλλά οι ειδικοί πρώτα εξετάζουν τον ύπνο, καθώς η έλλειψή του είναι μία από τις πιο προφανείς αιτίες της κούρασης. Επιπλέον, η διατροφή και τα επίπεδα στρες είναι επίσης κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την ενέργεια. Ένας μεταβολικός έλεγχος και οι εξετάσεις για τα επίπεδα διαφόρων θρεπτικών συστατικών είναι σημαντικά βήματα για την κατανόηση της πραγματικής αιτίας της κόπωσης.

Σύμφωνα με ειδικούς, η έλλειψη σιδήρου και βιταμίνης Β12 είναι συχνές αιτίες πίσω από την επίμονη εξάντληση. Επίσης, οι βιταμίνες D, φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9) και μαγνήσιο είναι συχνά ελλειμματικές.

Η σημασία της βιταμίνης Β12

Η βιταμίνη Β12 είναι κρίσιμη για τον σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο σε όλους τους ιστούς του σώματος. Όταν τα επίπεδα της Β12 είναι χαμηλά, η αποτελεσματική παροχή οξυγόνου μειώνεται, κάτι που μπορεί να προκαλέσει κόπωση, «θολούρα» στη σκέψη και μυϊκή αδυναμία. Επιπλέον, η Β12 είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας του ελύτρου μυελίνης γύρω από τα νεύρα. Χαμηλά επίπεδα Β12 για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρότερα συμπτώματα που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα.

Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα και επίπεδα βιταμίνης Β12 στο χαμηλότερο τμήμα του φυσιολογικού εύρους μπορούν να σχετίζονται με κόπωση και εξάντληση. Επίσης, η έλλειψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει κόπωση και δυσκολία στη συγκέντρωση.

Πηγές σιδήρου και βιταμίνης Β12

Αν οι εξετάσεις δείξουν χαμηλά επίπεδα σιδήρου ή βιταμίνης Β12, τότε η διατροφή μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή. Η βιταμίνη Β12 προέρχεται αποκλειστικά από βακτήρια και όχι από φυτά, μύκητες ή ζώα. Για αύξηση της πρόσληψης σιδήρου και βιταμίνης Β12, οι ειδικοί προτείνουν:

- Αυγά - Οστρακοειδή, όπως κυδώνια, μύδια και στρείδια - Λιπαρά ψάρια, όπως σολομό, σκουμπρί και σαρδέλες - Βοδινό κρέας και συκώτι

Για χορτοφάγους ή vegans, είναι σημαντικά τα εμπλουτισμένα τρόφιμα, όπως:

- Εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού - Εμπλουτισμένο γάλα σόγιας ή αμυγδάλου - Εμπλουτισμένα υποκατάστατα κρέατος - Εμπλουτισμένη διατροφική μαγιά

Σημειώνεται ότι τρόφιμα όπως το tempeh, miso, kimchi και ξινολάχανο δεν παρέχουν επαρκή ποσότητα βιταμίνης Β12.

Για μεγαλύτερη πρόσληψη σιδήρου σε φυτική διατροφή, προτείνονται:

- Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά - Φασόλια - Φακές - Ντομάτες

Συμπληρώματα και ιατρική παρακολούθηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν τα επίπεδα έχουν πέσει πολύ χαμηλά, η διατροφή από μόνη της δεν αρκεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συμπληρώματα μπορεί να είναι μια πιο πρακτική λύση για την πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.

Συνολικά, η συνεχιζόμενη κόπωση δεν πρέπει να αγνοείται και η ιατρική διερεύνηση είναι απαραίτητη για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των πιθανών αιτίων.