Σαλμονέλα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μόλυνση, τα συμπτώματα και την πρόληψη

Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν φέρει στο προσκήνιο ανησυχητικά περιστατικά σαλμονέλας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στη Λαμία, αρκετοί άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα και χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ στην Καστοριά, πάνω από δέκα ασθενείς, ανάμεσά τους και παιδιά, επισκέφθηκαν το νοσοκομείο με πυρετό, εμετούς και διάρροια, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τη μόλυνση από σαλμονέλα. Στην Αττική, εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας μετά την κατανάλωση φαγητού από το ίδιο κατάστημα.

Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν τη σημασία της σωστής συντήρησης και προετοιμασίας των τροφίμων, καθώς και την ανάγκη για αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι η σαλμονέλα, πώς μπορεί να μολύνει τον οργανισμό, ποια είναι τα συμπτώματα και πότε η κατάσταση μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Τι είναι η σαλμονέλα και η σαλμονέλωση

Η σαλμονέλωση είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από τα βακτήρια σαλμονέλα (Salmonella) και εκδηλώνεται συνήθως με διάρροια, πυρετό και κοιλιακό πόνο. Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω ζώων. Είναι η πιο κοινή μορφή βακτηριακής τροφικής δηλητηρίασης και στις περισσότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη υποχωρεί από μόνη της μέσα σε λίγες ημέρες. Η κατανάλωση άφθονων υγρών είναι απαραίτητη για την αποφυγή της αφυδάτωσης, ενώ η πρόληψη βασίζεται στην ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων και στον προσεκτικό χειρισμό των ζώων.

Συμπτώματα της σαλμονέλας

Τα συμπτώματα της λοίμωξης από σαλμονέλα περιλαμβάνουν:

- Διάρροια, η οποία ορισμένες φορές μπορεί να περιέχει αίμα. - Πυρετό. - Πόνο ή κράμπες στο στομάχι. - Ναυτία και εμετούς. - Πονοκέφαλο.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από λίγες ώρες έως και μερικές ημέρες μετά την κατανάλωση μολυσμένης τροφής. Ένας ασθενής μπορεί να παρουσιάσει μερικά ή όλα τα παραπάνω συμπτώματα.

Αιτίες μόλυνσης από σαλμονέλα

Τα βακτήρια σαλμονέλα βρίσκονται στο έντερο ορισμένων ανθρώπων και ζώων, αλλά μπορούν επίσης να υπάρχουν σε μολυσμένα τρόφιμα και νερό. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος μετάδοσης είναι η κατανάλωση ανεπαρκώς μαγειρεμένων τροφίμων ή η λανθασμένη προετοιμασία τους. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

- Κατανάλωση ωμού ή ανεπαρκώς μαγειρεμένου κρέατος, πουλερικών, θαλασσινών ή αυγών. - Κατανάλωση μολυσμένων φρούτων και λαχανικών. - Κατανάλωση μολυσμένου νερού ή μη παστεριωμένου γάλακτος. - Επαφή με ωμά αυγά και τσόφλια αυγών. - Μη πλύσιμο των χεριών μετά την επαφή με ωμά τρόφιμα και πριν από το φαγητό.

Η σαλμονέλα μπορεί επίσης να μεταδοθεί από ζώα και ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από το βακτήριο. Σχεδόν οποιοδήποτε ζώο μπορεί να μεταφέρει τα βακτήρια στο τρίχωμα, στα φτερά ή στο δέρμα του.

Μεταδοτικότητα της σαλμονέλας

Η λοίμωξη από σαλμονέλα μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο ή από κατοικίδιο ζώο. Αν κάποιος δεν πλύνει τα χέρια του μετά τη χρήση της τουαλέτας ή ενώ νοσεί, μπορεί να μολύνει επιφάνειες και τρόφιμα, επιτρέποντας έτσι τη μετάδοση της λοίμωξης σε άλλους.

Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι

Οποιοσδήποτε μπορεί να μολυνθεί από σαλμονέλα, ωστόσο ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης είναι μεγαλύτερος για συγκεκριμένες ομάδες. Αυτές περιλαμβάνουν άτομα που:

- Ζουν ή εργάζονται κοντά σε ζώα υψηλού κινδύνου, όπως κοτόπουλα και πάπιες. - Λαμβάνουν αντιόξινα ή πρόσφατα αντιβιοτικά. - Έχουν φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. - Είναι μικρότερα των 5 ετών, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι σοβαρής νόσησης αφορούν άτομα άνω των 65 ετών ή κάτω των 5 ετών, καθώς και εκείνους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή δρεπανοκυτταρική νόσο.

Επιπλοκές της σαλμονέλας

Οι επιπλοκές από τη σαλμονέλα είναι σπάνιες για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά μπορούν να συμβούν σε περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης.