Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική: Παράνομο εργοστάσιο στο Ίλιον

Μια εκτενή επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της Περιφέρειας Αττικής οδήγησε στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στον Δυτικό Τομέα και περιλάμβαναν την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική.

Η διαδικασία ξεκίνησε από μια εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον, όπου οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που ήταν καταχωρημένη είχε διακόψει τη λειτουργία της. Στον ίδιο χώρο, ωστόσο, λειτουργούσε άλλη εταιρεία, η οποία δεν είχε την απαιτούμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν ήταν καταχωρημένη στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ.

Στους ψυκτικούς θαλάμους, βρέθηκαν 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση λόγω απουσίας νόμιμης σήμανσης ή ύπαρξης μη έγκυρων κωδικών.

Ιχνηλάτηση και επιπλέον κατασχέσεις

Ακολούθησε άμεση ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία εντοπίστηκαν ακατάλληλα σκευάσματα που διακινούνταν προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Αυτό κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε έξι Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν σε επιπλέον κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων κρεάτων να φτάνει τους 6,2 τόνους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο, οι εκθέσεις κατάσχεσης της ΔΑΟΚ Δυτικού Τομέα έχουν γίνει οριστικές και εκτελέσιμες, ενώ έχουν συγκροτηθεί τριμελείς επιτροπές για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Για μια ακόμα φορά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία, μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου. Η πάγια εντολή μου προς την αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβουλο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ξεκάθαρη: καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών. Η ασπίδα προστασίας που χτίζει καθημερινά η Περιφέρεια Αττικής βασίζεται σε συστηματικούς και εντατικούς ελέγχους, αλλά και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Μόνο έτσι διασφαλίζουμε συνθήκες νομιμότητας στην αγορά και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των καταναλωτών».

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πραγματοποιήσει 24.136 ελέγχους, επιβάλλοντας πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και προχωρώντας σε κατάσχεση εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καλύπτοντας ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή και την αποθήκευση έως τη διακίνηση και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.