Εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, διαγνώστηκαν με σαλμονέλα στην Αττική, μετά από κατανάλωση φαγητού από συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Τα κρούσματα παρουσιάστηκαν την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026, και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα έντονης γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο μετά από φαρμακευτική αγωγή.

Συνεχείς ανησυχίες για ελλιπείς ελέγχους

Η ανακάλυψη της σαλμονέλας σε μαγαζί στο Περιστέρι πυροδοτεί προβληματισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων στην Αττική. Ο Μιχάλης Γιαννάκος επισήμανε την ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων, από τους προμηθευτές μέχρι τα καταστήματα εστίασης. Το γεγονός ότι τα κρούσματα προήλθαν από το ίδιο σημείο υποδηλώνει κενά στους ελέγχους ασφάλειας τροφίμων.

Παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές

Η εμφάνιση μαζικών κρουσμάτων σαλμονέλας έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Λαμία και η Καστοριά. Εκεί, εντοπίστηκαν σαλμονέλες σε παρτίδες κοτόπουλου, και οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παρά την ανησυχία, οι ασθενείς στις περιοχές αυτές έχουν πλέον αναρρώσει, με τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν να έχουν βελτιωθεί.

Η αντιμετώπιση της κατάστασης

Οι υγειονομικές αρχές στην Αττική ερευνούν την πιθανή πηγή μόλυνσης, με στόχο την αποτροπή μελλοντικών κρουσμάτων. Η αναγνώριση του προβλήματος επιτάσσει την εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων και τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Η επανεμφάνιση κρουσμάτων σαλμονέλας προκαλεί ανησυχία στο κοινό και εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια των υγειονομικών ελέγχων. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, προκειμένου να προληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.