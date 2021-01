Έτσι είναι οι πνεύμονες ενός ασθενή με κορονοϊό, ενός καπνιστή και ενός υγιούς ανθρώπου

Οι πνεύμονες ενός ανθρώπου που νόσησε από κορονοϊό έχουν χειρότερη εικόνα από κάθε άλλο τρομερό πνεύμονα καπνιστή που έχουμε δει, έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η χειρουργός Dr. Brittany Bankhead-Kendall και ανάρτησε τις ακτινογραφίες από τους πνεύμονες ενός ασθενή με κορονοϊό, ενός καπνιστή και ενός υγιούς ανθρώπου.



Οι εικόνες σοκάρουν με τη γιατρό να σχολιάζει πως «όλοι ανησυχούν για τους θανάτους και αυτό είναι τρομερό και απαίσιο. Αλλά και για τους ανθρώπους που δεν έχασαν τη ζωή τους και για όσους βγήκαν θετικοί… θα υπάρχει πρόβλημα εκεί».



Όπως πολλοί άλλοι γιατροί, η ίδια έχει δει χιλιάδες ασθενείς από τον περασμένο Μάρτιο. Όπως λέει στο δίκτυο CBS 11 News, αυτοί που είχαν συμπτώματα της COVID-19 εμφάνισαν ανησυχητική εικόνα στις ακτινογραφίες θώρακα. Το ίδιο και εκείνοι που είναι ασυμπτωματικοί, η εικόνα τους είναι σοβαρή στο 70 με 80% των περιπτώσεων.



«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που λένε: "είμαι καλά, δεν έχω θέματα". Και βγάζεις την ακτινογραφία τους και είναι κακή», είπε στις δηλώσεις της.



Οι υγιείς πνεύμονες είναι καθαροί, με τα μαύρα σημεία να αντιπροσωπεύουν τον αέρα. Στους πνεύμονες των καπνιστών, διακρίνονται περισσότερα λευκά σημεία. Στην ακτινογραφία των πνευμόνων κάποιου με κορονοϊό η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή.



«Ακόμα κι αν δεν αισθάνεσαι κάποιο πρόβλημα τώρα το γεγονός ότι αυτή είναι η ακτινογραφία του θώρακά σου είναι ενδεικτικό ότι πιθανόν να έχεις προβλήματα αργότερα», σημειώνει η Dr. Bankhead-Kendall.



Σύμφωνα με την ίδια, είναι πολύ νωρίς να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις της Covid-19 στο ανθρώπινο σώμα και αν αυτή η εικόνα θα καλυτερέψει. Ωστόσο, είναι σημαντικό αν κάποιος νιώθει δύσπνοια αφότου θεραπευτεί, να συνεχίσει την επικοινωνία με τον γιατρό του.

