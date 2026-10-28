Ο ΠΑΟΚ πήρε ξανά το προβάδισμα με γκολ του Σορετίρε και ασίστ του Ζίβκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το τέρμα σημειώθηκε στο 70ό λεπτό του αγώνα που διεξάγεται στην Τούμπα, με τον Σορετίρε να είναι ο σκόρερ και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να καταγράφει την ασίστ.

Το γκολ που έδωσε ξανά το προβάδισμα

Στο εβδομηκοστό λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αποκτήσουν ξανά το προβάδισμα στο σκορ. Το παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται στην Τούμπα, αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, μιας διοργάνωσης που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η εξέλιξη της φάσης που οδήγησε στο 2-1 ξεκίνησε με μία γρήγορη αντεπίθεση. Ο Σορετίρε έβγαλε ωραία την μπάλα στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής προχώρησε με την μπάλα στα πόδια και, βλέποντας το ανέβασμα του Άγγλου εξτρέμ, Σορετίρε, του άφησε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή.

Η φάση της αντεπίθεσης και η ασίστ

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος μέσος, έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση, οργανώνοντας την επίθεση για την ομάδα του. Μετά την πάσα που δέχτηκε, προχώρησε με αποφασιστικότητα και με εξαιρετική οξυδέρκεια, εντόπισε τον Σορετίρε να ανεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, επιλέγοντας να του δώσει την μπάλα.

Ο Σορετίρε, ο Άγγλος εξτρέμ, αφού δέχτηκε την πάσα από τον Ζίβκοβιτς, δεν έχασε την ευκαιρία. Με ένα δεξί πλασέ, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας, αφήνοντας τον τερματοφύλακα Μπαλαμώτη χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Έτσι, διαμορφώθηκε το σκορ σε 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι του κυπέλλου και το προβάδισμα

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ χαρακτηρίζεται ως ένα ντέρμπι με ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των δύο ομάδων στον θεσμό του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η 4η αγωνιστική της League Phase είναι κρίσιμη για την κατάταξη και την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Το γκολ του Σορετίρε, που ήρθε στο 70ό λεπτό, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, γεγονός που ανανέωσε το ενδιαφέρον και την ένταση του αγώνα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρεθούν ξανά μπροστά στο σκορ, σε μία αναμέτρηση με συνεχείς εναλλαγές.

Οι πρωταγωνιστές του τέρματος

Ο Σορετίρε αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της φάσης, καθώς ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Η ψυχραιμία και η αποτελεσματικότητά του στο τελείωμα της φάσης ήταν καθοριστικές για το 2-1.

Από την άλλη πλευρά, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως δημιουργικού παίκτη, προσφέροντας την ασίστ που οδήγησε στο τέρμα. Η συμβολή του Σέρβου παίκτη στην οργάνωση της αντεπίθεσης και στην τελική πάσα ήταν καθοριστική για την επίτευξη του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ στο 70ό λεπτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko