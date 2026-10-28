Ο Σωτήρης Κοντούρης έζησε μια ιδιαίτερη βραδιά στο ΟΑΚΑ, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αξιοποίησε την ευκαιρία που του δόθηκε, βρίσκοντας δίχτυα και πραγματοποιώντας μια «γεμάτη» εμφάνιση. Το πρώτο του φετινό τέρμα ήρθε στη νίκη του «τριφυλλιού» απέναντι στον Άρη, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά την επίτευξη του γκολ, ο Κοντούρης προέβη σε έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό, τον οποίο και εξήγησε αργότερα.

Το πρώτο φετινό γκολ και η εμφάνιση

Ο Σωτήρης Κοντούρης βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο, συμβάλλοντας ενεργά στη νίκη της ομάδας του.

Μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κοντούρης εκμεταλλεύτηκε μια εξαιρετική κάθετη πάσα από τον Λούζα. Βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα του Άρη, Βέλιο, τον οποίο ξεγέλασε με μια όμορφη προσποίηση, στέλνοντας στη συνέχεια την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο ιδιαίτερος πανηγυρισμός και η αποκάλυψη

Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος, ο Σωτήρης Κοντούρης πανηγύρισε έντονα. Σχημάτισε με τα χέρια του το γράμμα «Μ» μπροστά στην κάμερα, μία κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους και τα μέσα.

Μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΣΠΟΡ FM TV, ο νεαρός μέσος αποκάλυψε την σημασία του συγκεκριμένου πανηγυρισμού. Όπως ανέφερε, το «Μ» ήταν αφιερωμένο στην κοπέλα του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κοντούρης θέλησε να την ευχαριστήσει για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που του δείχνει καθημερινά.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Αν και δεν πιστεύω στα γούρια, μου έφεραν γούρι η κα. Έλενα, ο κος Μιχάλης και ο Κατσούρ (σ.σ. Κατσουράνης). Το ‘Μ’ ήταν αφιερωμένο στην κοπέλα μου, που με στηρίζει, με πιστεύει και το γκολ είναι όλο δικό της».

Στατιστική σημασία του γκολ για τον Παναθηναϊκό

Το τέρμα του Σωτήρη Κοντούρη είχε και μια σημαντική στατιστική διάσταση για το «τριφύλλι». Με αυτό το γκολ, ο Κοντούρης έγινε ο 13ος διαφορετικός σκόρερ του Παναθηναϊκού τη φετινή αγωνιστική περίοδο, σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει η ομάδα.

Αυτή η επίδοση διευρύνει περαιτέρω τον επιθετικό πλουραλισμό των «πράσινων». Ο νεαρός μέσος προσέθεσε το όνομά του σε μια λίστα σκόρερ, στην οποία προηγούνται ο Ντέσερς με εννέα γκολ, ο Τετέι με έξι τέρματα και ο Ταμπόρδα με πέντε γκολ.

Δηλώσεις για την εικόνα της ομάδας και τον τραυματισμό

Ο Σωτήρης Κοντούρης αναφέρθηκε και στην εικόνα της ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς και στις αρκετές αλλαγές που έγιναν στην ενδεκάδα. Σημείωσε ότι το παιχνίδι ήταν δύσκολο, δεδομένου ότι πολλά παιδιά από την ομάδα δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί.

«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, έγιναν πολλές αλλαγές, πολλά παιδιά από μας δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί. Θεωρώ πως πήγαμε αρκετά καλά και με τα δεδομένα που είχαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι το σημαντικό είναι πως πολλά παιδιά πήραν χρόνο συμμετοχής, καθώς και η κατά πάσα πιθανότητα πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου.

Τέλος, ο ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με ένα χτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. «Μια αγκωνιά δέχτηκα, θα βάλουμε λίγο πάγο και όλα καλά», ανέφερε, καθησυχάζοντας για την κατάσταση της υγείας του.

Με πληροφορίες από: Athletiko